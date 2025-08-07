Expo Elettronica: il riuso intelligente che fa bene al pianeta, e al portafoglio

Expo Elettronica non è solo un grande mercato: è un modo diverso di pensare il rapporto con la tecnologia, più attento, etico e sostenibile

Il 6 e 7 settembre, Malpensa Fiere apre le porte a una nuova edizione di Expo Elettronica, la mostra mercato che coniuga tecnologia, sostenibilità e occasioni imperdibili.

In un mondo che corre veloce verso il futuro e produce una quantità crescente di rifiuti elettronici, Expo Elettronica si presenta come una risposta concreta e consapevole: qui il progresso non passa solo per l’ultimo modello di smartphone, ma anche – e soprattutto – per la cultura del riutilizzo, della riparazione e del risparmio intelligente.

Rimettere in circolo ciò che è ancora valido, dare nuova vita a un vecchio PC con un upgrade mirato, scegliere un device ricondizionato garantito invece di uno nuovo: sono tutte azioni che riducono l’impatto ambientale e permettono di spendere meno senza rinunciare alla qualità.

È la tecnologia circolare, che a Expo Elettronica si tocca con mano.

Nei padiglioni di Malpensa Fiere, saranno oltre 200 gli espositori presenti da tutta Italia, pronti a proporre migliaia di articoli che spaziano tra informatica, elettronica di consumo, componentistica e collezionismo vintage.

Chi cerca soluzioni per lo studio, il lavoro o il gaming troverà computer, portatili, periferiche e hardware, sia nuovi che rigenerati, con un’attenzione particolare alla convenienza e alla funzionalità. Ma Expo Elettronica è anche il regno dell’elettronica di consumo: dai piccoli elettrodomestici alla telefonia, dai gadget tech ai sistemi di illuminazione LED a basso consumo, l’evento è pensato per chi vuole aggiornare la propria dotazione tecnologica ottimizzando spesa e sostenibilità.

C’è poi uno spazio importante per chi ama “sporcarsi le mani”: appassionati di fai-da-te e makers potranno immergersi in un universo di componenti elettronici, domotica, microcircuiti, sistemi di sicurezza e minuteria da laboratorio. È l’area ideale per chi costruisce, ripara, sperimenta e personalizza i propri dispositivi.

Infine, per i nostalgici e i collezionisti, non manca l’anima vintage dell’evento. Un mercatino dell’usato elettrico-elettronico dove riscoprire il fascino della tecnologia di ieri: radio d’epoca, hi-fi, valvole, vecchi computer, console retrò e accessori introvabili. È il luogo perfetto per chi cerca pezzi rari o vuole rivivere l’era dei primi bit.

Due eventi con un solo biglietto

Con lo stesso ingresso, i visitatori potranno accedere anche a Malpensa Benessere, l’appuntamento dedicato alla salute naturale, ai trattamenti olistici e alla qualità della vita. Due mondi diversi ma complementari, uniti sotto il segno della consapevolezza: ambientale, personale e tecnologica.

Biglietti

6 euro online

9 euro in cassa

Gratis fino a 9 anni e per disabili con invalidità al 100%

Ingresso consentito anche agli animali domestici

Un appuntamento da non perdere, per chi vuole ripartire con intelligenza.