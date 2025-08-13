Ferragosto a Varese: visita guidata speciale alla Sala Veratti

La Sala Veratti apre straordinariamente le sue porte al pubblico venerdì 15 agosto 2025 alle ore 16.30 per una speciale visita guidata di Ferragosto, nell’ambito della mostra collettiva “Armonie Cromatiche d’Autore”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Artisti Indipendenti di Varese in collaborazione con “La Varese Nascosta”, offre un’occasione unica per scoprire la storia del luogo e le opere in esposizione.

Un viaggio immersivo tra affreschi e arte contemporanea

La visita guidata sarà arricchita da spiegazioni storiche e artistiche sulla Sala Veratti, gioiello architettonico nel cuore di Varese. I partecipanti potranno ammirare gli affreschi che decorano gli ambienti, conoscere la storia della sala e dei suoi usi nel tempo, e immergersi in proiezioni immersive pensate per valorizzarne il patrimonio visivo e narrativo.

Mostra “Armonie Cromatiche d’Autore” ancora in corso

Durante il percorso, sarà possibile osservare anche le opere degli artisti dell’associazione, protagonisti della mostra “Armonie Cromatiche d’Autore – 70 anni di espressioni artistiche”, visitabile fino al 31 agosto. Un dialogo tra passato e presente, tra l’arte storica delle pareti e quella contemporanea delle tele in esposizione.

Prenotazione consigliata

La partecipazione è gratuita ma, per garantire un’esperienza ordinata e di qualità, è consigliata la prenotazione. L’evento è patrocinato dal Comune di Varese.