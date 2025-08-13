Ferragosto d’incanto a Bollate: Villa Arconati aperta per una giornata tra arte, storia e natura

A Bollate il Ferragosto si vive nella magia senza tempo di Villa Arconati, tra arte, giardini storici e sapori d’altri tempi. Lunedì 15 agosto 2025, dalle 11 alle 19, la Villa sarà aperta al pubblico con un ricco ventaglio di proposte per tutte le età e per chi desidera passare una giornata festiva all’insegna della bellezza.

Un 15 agosto alla corte degli Arconati

Chi sceglie di restare in città potrà approfittare dell’apertura straordinaria di Villa Arconati, dimora storica alle porte di Milano, che propone per Ferragosto un’esperienza completa tra arte, cultura e relax. I visitatori potranno esplorare liberamente il Palazzo e il suo Giardino, oppure partecipare alle visite guidate curate dalle guide volontarie della Fondazione Augusto Rancilio.

La visita libera consente l’accesso all’intera Villa con una mappa cartacea o la nuova app “Arconati Garden”, disponibile gratuitamente. Chi desidera approfondire può optare per la visita guidata di circa 90 minuti, che tocca gli ambienti più rappresentativi, rivelando storie e segreti di quattro secoli di storia.

Gusto ed eleganza al Caffè Goldoni

Il punto ristoro interno, il Caffè Goldoni, omaggia il celebre commediografo veneziano che soggiornò alla corte di Giuseppe Antonio Arconati. Per Ferragosto, dalle 12.00 alle 15.00, propone un “Lunch da Signori” in Sala Rossa: un menù completo a 35 euro (30 euro per i possessori del FAR Pass 2025), comprensivo di acqua, vino e caffè. È obbligatorio acquistare anche il biglietto d’ingresso alla Villa per accedere al pranzo.

Tra arte e natura: la mostra “Dentro e Fuori”

Durante la giornata si potrà visitare anche “Arte & Natura: Dentro e Fuori”, la mostra collettiva curata da Diana Segantini nell’ambito del progetto ARCO – arte contemporanea a Villa Arconati, promosso dalla Fondazione Augusto Rancilio. Un percorso tra opere, sostenibilità e dialogo tra artisti e pubblico, attivo fino al 12 ottobre 2025 e compreso nel biglietto di ingresso.

Un ricordo speciale

Per chi desidera portarsi a casa un frammento della giornata, il Bookshop FAR propone oggetti esclusivi ispirati alla Villa, realizzati in collaborazione con artigiani locali: gioielli, decorazioni, candele e pubblicazioni storiche.

Informazioni pratiche

Villa Arconati è aperta anche tutte le domeniche di agosto con le stesse modalità. Gli orari di apertura vanno dalle 11.00 alle 19.00 (ultimo ingresso alle 18.00). I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale.