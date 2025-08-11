Varese News

Ferragosto in crociera sul Lago Maggiore con lo spettacolo dei fuochi di Laveno

Partenze da Arona, Angera, Intra, Pallanza e Stresa per una navigazione panoramica fino a Laveno in occasione dello spettacolo pirotecnico

Venerdì 15 agosto, in occasione dello spettacolo pirotecnico del “Ferragosto Lavenese”, Navigazione Lago Maggiore propone una crociera serale che permetterà di assistere ai fuochi d’artificio da una prospettiva unica: a bordo delle motonavi Verbania e Roma, lungo le acque del lago.

La partenza è prevista da due direttrici:

  • Basso lago: da Arona (21:10) e Angera (21:20) sulla motonave Verbania, con drink di benvenuto incluso.
  • Centro lago: da Intra (20:30), Pallanza (20:50) e Stresa (21:05) sulla motonave Roma.

Durante la navigazione, le imbarcazioni solcheranno il Lago Maggiore passando davanti all’Eremo di Santa Caterina e al Golfo Borromeo, per poi raggiungere le acque antistanti Laveno, punto privilegiato per ammirare lo spettacolo pirotecnico.

Biglietti e tariffe

  • Motonave Verbania (con consumazione inclusa): adulti € 20,00 – ragazzi 4-11 anni € 10,00
  • Motonave Roma: adulti € 10,00 – ragazzi 4-11 anni € 5,00
    I biglietti sono acquistabili esclusivamente online sul sito ufficiale www.navigazionelaghi.it.

Pubblicato il 11 Agosto 2025
