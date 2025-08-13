Varese News

Ferragosto sull’Isolino Virginia: riaprono bar e ristorante dal 15 al 17 agosto

Tre giornate speciali per vivere l’atmosfera dell’Isolino Virginia tra natura, relax e una proposta gastronomica su prenotazione

Dopo la pausa estiva, l’Isolino Virginia si prepara ad accogliere i visitatori nei giorni di Ferragosto: venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto 2025 riaprono infatti il bar e il ristorante sull’isola, raggiungibile tramite battello da Biandronno.

Riaprono bar e ristorante sull’isola

Il bar Isolino Virginia sarà operativo dalle 11.30 alle 22.30 in tutte e tre le giornate. A disposizione degli ospiti anche aree relax con sdraio e tavolini, per godersi in tranquillità la bellezza naturale dell’isola.

Il ristorante, con 50 coperti disponibili, propone un menù fisso con due opzioni (una per pranzo e una per cena), servito solo su prenotazione e prenotabile online. Gli orari del servizio ristorante sono:

  • 15 e 16 agosto: pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e cena dalle 19.30 alle 21.30

  • 17 agosto: solo pranzo dalle 12.30 alle 14.30

Come raggiungere l’isola

L’Isolino Virginia è raggiungibile con un battello privato che parte dall’imbarcadero di Biandronno ogni 30 minuti circa. La traversata è breve ma molto suggestiva, immersa tra acqua e natura.

  • Chi prenota un tavolo al ristorante pagherà 8 euro a persona per il trasporto, da versare al momento della prenotazione online.

  • Chi desidera solo visitare l’isola o rilassarsi al bar, potrà salire a bordo con 10 euro a persona (inclusa una bibita), da pagare direttamente al capitano del battello.

  • È inoltre possibile arrivare con imbarcazione privata, attraccando al piccolo pontile dell’isola.

Un’occasione per scoprire l’Isolino Virginia

Oltre all’esperienza gastronomica, la riapertura rappresenta anche un’opportunità per trascorrere qualche ora in un luogo ricco di storia e natura. L’Isolino Virginia è infatti uno dei siti palafitticoli preistorici riconosciuti dall’Unesco.

Contatti e prenotazioni

Per ulteriori informazioni o per prenotare: telefonare 331 4145088

Pubblicato il 13 Agosto 2025
