Ferragosto sull’Isolino Virginia: riaprono bar e ristorante dal 15 al 17 agosto
Tre giornate speciali per vivere l’atmosfera dell’Isolino Virginia tra natura, relax e una proposta gastronomica su prenotazione
Dopo la pausa estiva, l’Isolino Virginia si prepara ad accogliere i visitatori nei giorni di Ferragosto: venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto 2025 riaprono infatti il bar e il ristorante sull’isola, raggiungibile tramite battello da Biandronno.
Riaprono bar e ristorante sull’isola
Il bar Isolino Virginia sarà operativo dalle 11.30 alle 22.30 in tutte e tre le giornate. A disposizione degli ospiti anche aree relax con sdraio e tavolini, per godersi in tranquillità la bellezza naturale dell’isola.
Il ristorante, con 50 coperti disponibili, propone un menù fisso con due opzioni (una per pranzo e una per cena), servito solo su prenotazione e prenotabile online. Gli orari del servizio ristorante sono:
-
15 e 16 agosto: pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e cena dalle 19.30 alle 21.30
-
17 agosto: solo pranzo dalle 12.30 alle 14.30
Come raggiungere l’isola
L’Isolino Virginia è raggiungibile con un battello privato che parte dall’imbarcadero di Biandronno ogni 30 minuti circa. La traversata è breve ma molto suggestiva, immersa tra acqua e natura.
-
Chi prenota un tavolo al ristorante pagherà 8 euro a persona per il trasporto, da versare al momento della prenotazione online.
-
Chi desidera solo visitare l’isola o rilassarsi al bar, potrà salire a bordo con 10 euro a persona (inclusa una bibita), da pagare direttamente al capitano del battello.
-
È inoltre possibile arrivare con imbarcazione privata, attraccando al piccolo pontile dell’isola.
Un’occasione per scoprire l’Isolino Virginia
Oltre all’esperienza gastronomica, la riapertura rappresenta anche un’opportunità per trascorrere qualche ora in un luogo ricco di storia e natura. L’Isolino Virginia è infatti uno dei siti palafitticoli preistorici riconosciuti dall’Unesco.
Contatti e prenotazioni
Per ulteriori informazioni o per prenotare: telefonare 331 4145088
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.