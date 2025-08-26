Festa del paese a Bodio Lomnago: una serata di tradizione e divertimento per tutta la comunità

Sabato 6 settembre a partire dalle ore 18.00, Bodio Lomnago celebra la tradizionale festa del paese con un ricco programma all’insegna della condivisione e del divertimento. L’evento si svolge presso l’oratorio del paese e coinvolge tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti, in una serata che unisce tradizione e intrattenimento.

Un programma che unisce solennità e festa

La giornata prende il via alle 18.00 con una suggestiva processione accompagnata dalla banda musicale: un momento solenne che richiama le radici della comunità e apre ufficialmente i festeggiamenti.

Alle 19.00 è il momento del torneo di calcio, che anima il campo dell’oratorio con sfide appassionanti e tanto tifo da parte di amici e famiglie. Alle 20.00 la cena in compagnia accoglie tutti i partecipanti sotto le stelle: un momento conviviale per gustare insieme piatti semplici e genuini. Per informazioni è possibile contattare il numero 392-4964392.

Majorettes e disco dance per chiudere in bellezza

Alle 21.00 il palco si accende con lo show delle majorettes: uno spettacolo di colori, coreografie e musica che coinvolge e affascina il pubblico. A seguire, spazio alla musica con la disco dance aperta a tutti: un modo energico e festoso per concludere la serata.

Info utili

L’ingresso alla festa è libero. Tutte le attività si svolgono presso l’oratorio di Bodio Lomnago. La festa del paese rappresenta ogni anno un’occasione speciale per ritrovarsi, rafforzare il senso di comunità e condividere momenti di gioia.