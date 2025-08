Festa della Montagna 2025: sette giorni di eventi a Varese nel segno degli Alpini

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più amati dell’estate varesina: dal 9 al 15 agosto il piazzale davanti al Grand Hotel Campo dei Fiori ospiterà la Festa della Montagna 2025, organizzata dal Gruppo Alpini di Varese. Per sette giorni la montagna diventerà quindi il punto di ritrovo per chi vuole vivere giornate all’aria aperta tra gastronomia, musica, cultura e iniziative solidali.

Stand gastronomico e specialità tradizionali

Il cuore della festa resta lo stand gastronomico, aperto sia a pranzo sia a cena. Qui si potranno gustare piatti tipici come la polenta con salsiccia e funghi o gorgonzola, oppure il classico panino con salamella e patatine fritte. Un’offerta semplice ma apprezzata, che da anni richiama famiglie e visitatori da tutta la provincia.

Spettacoli, camminate e incontri culturali

Il programma prevede numerosi appuntamenti. Sabato 9 agosto si terrà la decima edizione della Cronoscalata Tre Croci, gara aperta a ciclisti, podisti ed e-bikers. Domenica 10 agosto sarà la volta della ventunesima Motoadunata Alpina, con partenza da piazza della Repubblica e arrivo al Grand Hotel dopo un giro panoramico in provincia e una sosta – con benedizione giubilare – al Santuario di Santa Maria a Caravate.

Ogni sera, a partire dalle 21, sono in programma concerti e intrattenimenti gratuiti: sul palco si alterneranno artisti come James Maddock, il Paolo Tomelleri Quartet, il Coro Alpini Orobica e il Greensleeves Gospel Choir, oltre a una serata karaoke e a una notte dedicata alla “Disco Dance anni ’80”. Tutti i giorni alle 17:30, sarà possibile trascorrere un po’ di tempo con Sergio Rossi e gli autori di una selezione di libri per questa estate nell’ambito del cosiddetto Aperitivo Letterario.

Mostre e passeggiate guidate

Durante tutta la settimana sarà visitabile la mostra fotografica “Diario dei Ricordi – Saluti dal Grand Hotel Campo dei Fiori”, curata dal FAI e ospitata nella hall dell’albergo. Non mancheranno le escursioni: ogni pomeriggio sarà possibile visitare la Grotta Marelli accompagnati da guide naturalistiche, mentre domenica 10 agosto il CAI guiderà una passeggiata dedicata alle opere di Edoardo Caravati, con contributo devoluto all’associazione C.A.O.S.

Tra gli appuntamenti culturali spiccano anche le conferenze dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli sui fenomeni delle stelle cadenti e sulla storia dell’osservatorio.

Una festa dedicata alla solidarietà

Come da tradizione, la Festa della Montagna avrà un forte spirito solidale. Durante la settimana saranno ospitate diverse associazioni di volontariato e parte dei proventi degli eventi sarà destinata a sostenerle. Le donazioni saranno consegnate nel corso della serata natalizia “Il Piacere di Donare”, prevista a dicembre presso la chiesa di Sant’Antonio alla Motta.

Accesso con navette e strada chiusa al traffico

Per facilitare l’accesso al Campo dei Fiori, la strada dal bivio per il Sacro Monte sarà chiusa al traffico privato dalle 10 alla una di notte. Un servizio di navette (disponibile dalle 10 a mezzanotte) collegherà il Palazzetto dello Sport al Grand Hotel, con corse ogni ora e biglietto a 1,60 euro. È previsto un ampio parcheggio per le auto di chi utilizza le navette nella zona dello stadio.

Santa Messa alle Tre Croci

Il 15 agosto alle 11, al termine del corteo che partirà dalla Via Sacra, sarà celebrata la Santa Messa al piazzale delle Tre Croci in memoria dei Caduti senza Croce e dei militari caduti in operazioni di pace. A concelebrare sarà don Franco Gallivanone, vicario episcopale di Varese, insieme ai cappellani militari della sezione Alpini.