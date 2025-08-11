Festa dell’Assunta 2025 a Barasso: tre giorni di fede, tradizione e comunità

La comunità di Barasso si prepara a celebrare la tradizionale Festa dell’Assunta 2025, con un programma che unisce momenti religiosi, iniziative conviviali e occasioni di incontro. Dal 14 al 18 agosto, la Parrocchia di San Martino proporrà tre appuntamenti dedicati alla patrona, coinvolgendo tutto il paese.

Giovedì 14 agosto – La processione mariana

Alle 20.45 il ritrovo è fissato davanti al Municipio per la processione mariana che attraverserà le vie Roma, Cassini, Gervasini De Vincenti, con passaggio dal Centro Polifunzionale Comunale e dall’Asilo, via Parietti, Parco di Villa Alemagna, via Alemagna e piazza San Martino, con conclusione presso la chiesa parrocchiale.

Venerdì 15 agosto – Il giorno della festa

La giornata clou si apre alle 10.30 con la Messa solenne nella chiesa di San Martino, concelebrata in occasione del 55° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Giovanni.

Alle 11.30 spazio alla convivialità con vendita di torte, aperitivo e benedizione delle auto.

La serata prosegue dalle 19.00 in oratorio con cena comunitaria, incanto dei canestri ed estrazione della sottoscrizione a premi (prenotazioni per la cena in sacrestia dopo le messe).

Lunedì 18 agosto – Il ricordo

Alle 20.30, al cimitero, sarà celebrata una Messa in suffragio dei defunti della comunità.