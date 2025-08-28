Gazzada Schianno
Festa Patronale a Gazzada: una settimana di spiritualità, gusto e divertimento per tutta la comunità
Dal pellegrinaggio al Monte di Varese al concerto bandistico, passando per street food, giochi in piazza e celebrazioni religiose: Gazzada si anima per la Festa di Santa Croce 2025
Torna la Festa Patronale di Santa Croce a Gazzada, un appuntamento atteso che unisce tradizione, fede e convivialità. Dal 30 agosto al 14 settembre, il calendario è ricco di eventi pensati per coinvolgere tutte le generazioni, con momenti religiosi, attività all’aria aperta, proposte musicali e serate gastronomiche.
Il pellegrinaggio apre la festa
Si comincia sabato 30 agosto con il tradizionale pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. Il ritrovo è alle ore 16:30 al bivio tra via Matteotti e via Cremona, con partenza a piedi prevista per le 17:00. Dopo la salita al Santuario e la recita del Rosario, la giornata si concluderà con la S. Messa alle 20:45.
Celebrazioni e sport
Domenica 31 agosto, alle ore 10:00, si celebra l’anniversario della consacrazione della chiesa con la S. Messa. La giornata prosegue con l’apertura del banco di beneficenza sul sagrato e, alle ore 18:30, con il torneo di calcio nella gabbia presso l’Oratorio San Giuseppe, accompagnato da grigliata aperta durante tutta la serata.
Musica e buon cibo
Mercoledì 3 settembre è la serata della risottata e grigliata in via Italia Libera, a partire dalle 19:30. In programma anche un’esposizione di artisti e associazioni. Il menù prevede risotto, grigliata mista e dolci, anche da asporto. In caso di maltempo, l’evento sarà recuperato il giorno seguente.
Venerdì 5 settembre, dalle 20:30, giochi in piazza Galvaligi per bambini e famiglie e una caccia al tesoro per ragazzi e adulti, con bar aperto per bibite e dolci.
Sabato 6 settembre, sempre alle 19:30 in piazza Galvaligi, spazio allo street food con musica dal vivo dei Funkestein. Il menù è ricchissimo: hamburger, cheesebacon, polenta, capriolo, gorgonzola, pesce fritto, pasta e dolci. In caso di pioggia, la serata sarà spostata in oratorio.
Momenti di riflessione e musica
Il cuore spirituale della festa è domenica 7 settembre con la S. Messa Patronale alle ore 10:00, seguita alle 17:00 dal concerto bandistico in Villa De Strens in ricordo di Arnaldo Bianchi.
Chiusura solenne
Domenica 14 settembre la festa si chiude con la S. Messa per l’esaltazione della Croce alle ore 10:00, seguita dalla processione con le reliquie e da un aperitivo in piazza.
Programma completo
Sabato 30/08
Ore 17:00: Pellegrinaggio al S. Monte di Varese
Ore 20:45: Conclusione con S. Messa
Domenica 31/08
Ore 10:00: S. Messa anniversario consacrazione
Ore 18:30: Torneo calcio nella gabbia, grigliata
Mercoledì 03/09
Ore 19:30: Risottata e grigliata, esposizioni artistiche
Venerdì 05/09
Ore 20:30: Giochi in piazza e caccia al tesoro
Sabato 06/09
Ore 19:30: Street food e musica live con Funkestein
Domenica 07/09
Ore 10:00: S. Messa Patronale
Ore 17:00: Concerto bandistico in Villa De Strens
Domenica 14/09
Ore 10:00: S. Messa esaltazione della Croce
Ore 11:15: Processione
Ore 11:45: Aperitivo in piazza
Informazioni utili
Per tutte le serate gastronomiche è consigliato prenotare tramite il sito: ilponteglsm.it