Festa Patronale a Gazzada: una settimana di spiritualità, gusto e divertimento per tutta la comunità

Torna la Festa Patronale di Santa Croce a Gazzada, un appuntamento atteso che unisce tradizione, fede e convivialità. Dal 30 agosto al 14 settembre, il calendario è ricco di eventi pensati per coinvolgere tutte le generazioni, con momenti religiosi, attività all’aria aperta, proposte musicali e serate gastronomiche.

Il pellegrinaggio apre la festa

Si comincia sabato 30 agosto con il tradizionale pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese. Il ritrovo è alle ore 16:30 al bivio tra via Matteotti e via Cremona, con partenza a piedi prevista per le 17:00. Dopo la salita al Santuario e la recita del Rosario, la giornata si concluderà con la S. Messa alle 20:45.

Celebrazioni e sport

Domenica 31 agosto, alle ore 10:00, si celebra l’anniversario della consacrazione della chiesa con la S. Messa. La giornata prosegue con l’apertura del banco di beneficenza sul sagrato e, alle ore 18:30, con il torneo di calcio nella gabbia presso l’Oratorio San Giuseppe, accompagnato da grigliata aperta durante tutta la serata.

Musica e buon cibo

Mercoledì 3 settembre è la serata della risottata e grigliata in via Italia Libera, a partire dalle 19:30. In programma anche un’esposizione di artisti e associazioni. Il menù prevede risotto, grigliata mista e dolci, anche da asporto. In caso di maltempo, l’evento sarà recuperato il giorno seguente.

Venerdì 5 settembre, dalle 20:30, giochi in piazza Galvaligi per bambini e famiglie e una caccia al tesoro per ragazzi e adulti, con bar aperto per bibite e dolci.

Sabato 6 settembre, sempre alle 19:30 in piazza Galvaligi, spazio allo street food con musica dal vivo dei Funkestein. Il menù è ricchissimo: hamburger, cheesebacon, polenta, capriolo, gorgonzola, pesce fritto, pasta e dolci. In caso di pioggia, la serata sarà spostata in oratorio.

Momenti di riflessione e musica

Il cuore spirituale della festa è domenica 7 settembre con la S. Messa Patronale alle ore 10:00, seguita alle 17:00 dal concerto bandistico in Villa De Strens in ricordo di Arnaldo Bianchi.

Chiusura solenne

Domenica 14 settembre la festa si chiude con la S. Messa per l’esaltazione della Croce alle ore 10:00, seguita dalla processione con le reliquie e da un aperitivo in piazza.

Programma completo

Sabato 30/08

Ore 17:00: Pellegrinaggio al S. Monte di Varese

Ore 20:45: Conclusione con S. Messa

Domenica 31/08

Ore 10:00: S. Messa anniversario consacrazione

Ore 18:30: Torneo calcio nella gabbia, grigliata

Mercoledì 03/09

Ore 19:30: Risottata e grigliata, esposizioni artistiche

Venerdì 05/09

Ore 20:30: Giochi in piazza e caccia al tesoro

Sabato 06/09

Ore 19:30: Street food e musica live con Funkestein

Domenica 07/09

Ore 10:00: S. Messa Patronale

Ore 17:00: Concerto bandistico in Villa De Strens

Domenica 14/09

Ore 10:00: S. Messa esaltazione della Croce

Ore 11:15: Processione

Ore 11:45: Aperitivo in piazza

Informazioni utili

Per tutte le serate gastronomiche è consigliato prenotare tramite il sito: ilponteglsm.it