Festa, sport e comunità: a Malnate la prima edizione di “Insieme per lo Sport”

Protagoniste della giornata ideata da SpazioDanza in collaborazione con il Comune saranno le associazioni sportive del territorio. Appuntamento il 7 settembre in via Gasparotto, di fronte alle Scuole Medie

spaziodanza malnate
Sport

07 Settembre 2025

Nasce a Malnate la prima edizione di “Insieme per lo Sport”, una nuova iniziativa dedicata allo sport come occasione di incontro, scoperta e comunità. L’evento, in programma per domenica 7 settembre 2025, si terrà in via Gasparotto, di fronte alle Scuole Medie di Malnate, e vedrà la partecipazione attiva di numerose realtà sportive del territorio. (foto SpazioDanza)

L’idea nasce da SpazioDanza, associazione promotrice e capofila del progetto, che ha deciso di unire – su base volontaria – le principali associazioni sportive di Malnate per costruire un’iniziativa condivisa e accessibile, rivolta a bambini, ragazzi, famiglie e cittadini di ogni età. 

“Insieme per lo Sport” sarà come una giornata gratuita e aperta a tutti. Sarà possibile conoscere da vicino le discipline presenti sul territorio, provare attività sportive, assistere a dimostrazioni ed esibizioni dal vivo, partecipare a laboratori e circuiti motori pensati per diverse fasce d’età. 

L’evento, in collaborazione con il Comune di Malnate, sarà arricchito dalla presenza del sindaco e di rappresentanti delle istituzioni locali, oltre a referenti di enti sportivi e federazioni, che condividono e promuovono l’importanza dello sport come percorso educativo e preventivo. 

«Crediamo che lo sport non sia solo una disciplina da praticare, ma un linguaggio che può cambiare la comunità. È attraverso il movimento, il gioco, la relazione e l’impegno che le persone possono trovarsi, ritrovarsi e costruire qualcosa insieme», afferma Ileana Pedullà, fondatrice di SpazioDanza e promotrice dell’iniziativa. 

«Abbiamo voluto dar vita a un evento che fosse inclusivo, dinamico, allegro. In cui ogni associazione potesse raccontarsi, ogni famiglia potesse sentirsi accolta, e ogni bambino potesse dire: ‘questo sport fa per me’. È un piccolo seme, ma lo abbiamo piantato insieme, con entusiasmo e gratuità».

Dettagli dell’evento 

Quando: domenica 7 settembre 2025, dalle ore 10.00 alle 18.00
Dove: via Gasparotto, di fronte alle Scuole Medie di Malnate
Accesso: ingresso libero – tutte le attività sono gratuite
Food & drink: presenti aree ristoro aperte per tutta la durata dell’evento
In caso di maltempo: l’evento sarà rinviato a sabato 13 settembre 

28 Agosto 2025
Redazione VareseNews
