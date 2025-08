Fiamme in autofficina di Castano Primo, un operaio ustionato

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nella mattinata di oggi, mercoledì 6 agosto, all’interno della sede di Bellcar.it, azienda specializzata in vendita, noleggio e riparazione di automobili in via Turbigo a Castano Primo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da un cortocircuito nell’area dedicata alle riparazioni dell’officina.

Nell’incendio è rimasto ferito un giovane operaio, che ha riportato ustioni di secondo grado a una gamba. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in “codice verde”: le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’incendio ha provocato danni significativi alla struttura e ha coinvolto macchinari, attrezzature e alcune auto che si trovavano all’interno. Gli spazi colpiti dalle fiamme sono stati dichiarati inagibili in attesa delle verifiche e della bonifica.