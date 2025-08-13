Varese News

Furti di rame nel Locarnese: arrestato 31enne, refurtiva ritrovata a Verbania

Le indagini della Polizia cantonale e della Procura ticinese, in collaborazione con le autorità italiane, hanno permesso di individuare il presunto autore di una serie di colpi ai danni di un’azienda

Polizia cantonale

Furti di rame per decine di migliaia di franchi: le indagini hanno prodotto i frutti sperati e il Ministero pubblico e la Polizia cantonale del Ticino hanno fatto sapere di aver indagato e fermato il responsabile dei colpi ai danni di un’azienda del Locarnese.

Grazie alle indagini, gli inquirenti hanno individuato e fermato il presunto responsabile: un 31enne cittadino rumeno residente nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, arrestato nelle scorse settimane e attualmente in detenzione.

La collaborazione con la Questura del Verbano-Cusio-Ossola e con la Procura della Repubblica di Torino ha consentito di rintracciare parte della refurtiva in Italia, a Verbania. Le perquisizioni effettuate a luglio hanno portato al ritrovamento di alcuni quintali di rame sottratti durante l’ultimo colpo, a fine giugno.

Il 31enne è indagato per furto e violazione di domicilio. L’inchiesta, per la parte ticinese, è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri e prosegue per accertare ogni responsabilità e ricostruire l’intera dinamica dei furti.

Pubblicato il 13 Agosto 2025
