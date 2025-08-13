Furti di rame nel Locarnese: arrestato 31enne, refurtiva ritrovata a Verbania

Furti di rame per decine di migliaia di franchi: le indagini hanno prodotto i frutti sperati e il Ministero pubblico e la Polizia cantonale del Ticino hanno fatto sapere di aver indagato e fermato il responsabile dei colpi ai danni di un’azienda del Locarnese.

Grazie alle indagini, gli inquirenti hanno individuato e fermato il presunto responsabile: un 31enne cittadino rumeno residente nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, arrestato nelle scorse settimane e attualmente in detenzione.

La collaborazione con la Questura del Verbano-Cusio-Ossola e con la Procura della Repubblica di Torino ha consentito di rintracciare parte della refurtiva in Italia, a Verbania. Le perquisizioni effettuate a luglio hanno portato al ritrovamento di alcuni quintali di rame sottratti durante l’ultimo colpo, a fine giugno.

Il 31enne è indagato per furto e violazione di domicilio. L’inchiesta, per la parte ticinese, è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri e prosegue per accertare ogni responsabilità e ricostruire l’intera dinamica dei furti.