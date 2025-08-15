Galimberti e Malerba: “Varese sempre più territorio di sport e turismo”, nel 2026 gli Europei di Canottaggio

«Siamo molto contenti dell’ulteriore assegnazione a Varese di questo importante evento, segno del lavoro organizzativo di questi anni e della straordinaria sinergia tra tutti gli enti. Per la promozione territoriale e il sistema economico questi eventi sono fondamentali. Varese sempre più territorio di sport e turismo» – Davide Galimberti, sindaco di Varese e presidente del comitato eventi internazionali di canottaggio, commenta così la notizia dell’assegnazione ufficiale dei Campionati Europei di Canottaggio 2026.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo sport del Comune di Varese, Stefano Malerba. «Questa ennesima iniziativa internazionale, è la dimostrazione di come Varese tenga allo sport, sia come fattore di sviluppo territoriale, sia sotto l’aspetto sociale. Dai grandi eventi a sport per tutti. Come sempre al di là delle sterili polemiche facciamo parlare i fatti».

Alla Schiranna nell’agosto 2026

La sede dell’evento sarà il campo gara della Schiranna, uno degli impianti più apprezzati a livello internazionale, già protagonista di rassegne di alto profilo. Le date ufficiali sono fissate per i primi giorni di agosto 2026.

L’assegnazione degli Europei è un’ulteriore conferma della qualità organizzativa espressa dalla Canottieri Varese, dal Comune e dalla Provincia di Varese, in grado negli anni di portare sul lago eventi di portata mondiale.

Nel 2027 anche i Mondiali Master

Il doppio successo non si ferma al 2026: World Rowing ha infatti assegnato a Varese anche i Campionati Mondiali Master 2027. Si tratta di un ulteriore riconoscimento alla solidità e all’affidabilità dell’intero sistema organizzativo varesino, capace di attirare eventi di rilievo internazionale in modo continuativo.

Un percorso iniziato da tempo

Negli ultimi anni, il campo della Schiranna ha costruito una reputazione di eccellenza: nel 2022 ha ospitato la World Master Regatta, nel 2023 e 2024 i Mondiali Under 19 e Under 23. Una sequenza che ha consolidato il nome di Varesecome riferimento stabile e credibile nel panorama remiero europeo e mondiale.