Gallarate, il commissario Tarantino arriva alla RSA Camelot per risolvere il suo ultimo caso

Un pomeriggio di agosto, nella quiete condizionata della RSA Camelot di Gallarate, irrompe il commissario Vito Tarantino. Non è una scena da romanzo, ma l’evento letterario che venerdì 22 agosto alle 16.30 porterà alla presentazione di Vittima finale, terzo e ultimo capitolo della trilogia gialla firmata da Francesco De Palo.

Un appuntamento che unisce passione per la lettura e intrattenimento, in un contesto insolito ma perfettamente coerente con lo spirito della serie: il “ritrovo” di un gruppo di ex giovani che non si arrende alla noia e che si prepara ad accogliere l’autore, intervistato per l’occasione da Maria Angela Comerio.

Il commissario Tarantino chiude il cerchio

Vittima finale segna la conclusione della “trilogia della vittima” iniziata nel 2022 con Vittima perfetta e proseguita nel 2023 con Doppia vittima. Al centro, il personaggio di Vito Tarantino, commissario e maratoneta, impegnato in casi complessi tra misteri da risolvere e riflessioni personali.

Il racconto sarà affidato alla voce dell’autore, che svelerà retroscena e curiosità del romanzo, offrendo al pubblico l’occasione di dialogare direttamente con lui.

Un appuntamento per lettori e curiosi

La presentazione si svolge alla RSA Camelot, in via Sottocorno 5 a Gallarate, luogo che si trasformerà per un giorno in una piccola scena del crimine… letteraria. L’incontro, a ingresso libero, è pensato per residenti, familiari, appassionati di noir e per chiunque voglia trascorrere un pomeriggio diverso all’insegna della narrativa.

Un modo originale per animare l’estate cittadina, con cultura, ironia e un pizzico di suspense.