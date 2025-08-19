Gavirate imminenti i lavori per liberare il fiume Bardello da rami e detriti
Il mese prossimo la valutazione delle linee di finanziamento attivabili per effettuare i lavori
Il fiume Bardello potrebbe finalmente tornare a scorrere liberamente. Ostruito da tempo, l’emissario del lago di Varese non permette il normale deflusso delle acque, aumentando il rischio di esondazioni soprattutto in caso di maltempo.
Dopo la relazione idraulica richiesta da Regione Lombardia e la successiva conferma positiva arrivata dallo studio di fattibilità affidato allo studio Graia (Gestione Ricerca Ambientale Ittica Acque), il percorso si sistemazione è entrato in una fase operativa.
«A fine luglio abbiamo partecipato ad un tavolo tecnico con UTR, ufficio territoriale regionale di Varese , AQST e lo Studio GRAIA (Gestione Ricerca Ambientale Ittica Acque) e in quell’occasione abbiamo iniziato a valutare gli interventi e le possibili linee di finanziamento», spiega il vicesindaco Roberto Zocchi.
Due interventi prioritari quelli illustrati da Zocchi: «Il primo intervento sarà la rimozione della vegetazione caduta dentro il primo chilometro del fiume, come tronchi e rami che possono ostacolare il flusso dell’acqua. Successivamente si procederà con la pulizia del letto del Bardello in un punto critico, dove le misurazioni hanno evidenziato un accumulo anomalo di sedimenti rispetto ai livelli normali».
Le ferie estive hanno solo spostato di poco il calendario, ma il percorso è ormai definito. «A inizio settembre AQST valuterà le linee di finanziamento attivabili già da quest’anno – precisa Zocchi –. In questo modo potremo partire subito con i primi interventi». Lo scorso anno Regione aveva deliberato uno stanziamento di 20.000 euro per lo studio della situazione idraulica.
