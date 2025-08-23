Gavirate ospita l’Alzheimer Fest: due giorni di cultura, musica e inclusione

Due giornate per riflettere, conoscere e vivere la comunità. Sabato 6 e domenica 7 settembre Gavirate diventa il cuore dell’Alzheimer Fest, evento nazionale che unisce informazione, arte, musica e momenti di condivisione per parlare di demenze in un clima positivo, coinvolgente e accessibile a tutti. Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Stille di Vita”, un invito a riconoscere come la cura passi anche attraverso i gesti semplici della quotidianità.

Convegni, arte e tango: il programma del sabato

La manifestazione si apre sabato 6 settembre nel suggestivo Chiostro di Voltorre con un convegno dedicato alla cura e ai suoi protagonisti. Accanto agli approfondimenti scientifici sono previsti workshop esperienziali per caregiver e familiari, laboratori creativi e artistici, mostre e installazioni.

Nel pomeriggio andrà in scena anche lo spettacolo teatrale “Il mondo in valigia” a cura del Teatro Periferico, parte del progetto “Argento Vivo” per l’invecchiamento attivo promosso da Regione Lombardia.

Alla sera, il centro storico di Gavirate si trasformerà con l’evento “Città in Fiore”: installazioni floreali ispirate ai colori dell’Alzheimer, vetrine illuminate, letture e la magia del tango in piazza. La Biblioteca Comunale proporrà proiezioni, incontri letterari, una mostra fotografica del ricordo e letture di ricette della tradizione. Nel cortile della Biblioteca sarà visibile anche un’installazione in metallo dell’artista Ruben Bertoldo.

Domenica sul lungolago tra giochi, moda e impegno civico

Domenica 7 settembre il lungolago sarà il centro delle attività ludico-ricreative, con tornei, musica e una sfilata di moda dal tono leggero e inclusivo. Durante la giornata, i sindaci dei comuni affacciati sul Lago di Varese si confronteranno in una tavola rotonda per avviare la “Dementia Friendly Community del Lago di Varese”, una rete di comunità attente e accoglienti verso chi vive con la demenza.

Informazione e prossimità

Durante tutto il weekend, al Chiostro e sul lungolago sarà presente uno spazio informativo curato da Progetto Rughe ODV, dove esperti saranno disponibili per dialogare e rispondere a domande su demenze e Parkinson.

L’Alzheimer Fest di Gavirate è realizzato da Alzheimer Fest ats e Progetto Rughe ODV, associazione attiva sul territorio da quasi dieci anni nel sostegno alle persone con decadimento cognitivo e alle loro famiglie. L’iniziativa fa parte dei progetti “Vicino a te” (con il contributo di Fondazione Cariplo) e “Argento Vivo”, nell’ambito delle politiche regionali per l’invecchiamento attivo. Tutte le attività dell’Alzheimer Fest sono gratuite.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO (formato .pdf)