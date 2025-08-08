Giovani volontari da tutto il mondo al lavoro per il Parco Campo dei Fiori

Anche quest’anno è arrivato l’appuntamento estivo dell’ormai consueto campo di volontariato internazionale organizzato da Legambiente Varese insieme al Parco Regionale Campo dei Fiori, un progetto che è giunto alle sua 17° edizione. Negli ultimi anni è stata avviata anche la collaborazione con il Comune di Cunardo, che per l’occasione, rende disponibile la struttura della Baita del Fondista per ospitare il gruppo di volontari durante la loro permanenza.

Dal 4 al 18 agosto tredici giovani ragazze e ragazzi provenienti da Russia, Francia, Belgio, Spagna, Slovacchia, Turchia, Repubblica Ceca, Serbia e Italia, soggiornano a Cunardo, con l’obiettivo di scoprire e ripristinare una parte del territorio del Parco regionale del Campo dei Fiori. Grazie alla consolidata sinergia con il Parco ed in particolare con la squadra della sentieristica delle GEV – Guardie Ecologiche Volontarie dell’Ente, in queste settimane di soggiorno e lavoro volontario, il gruppo si stanno occupando della manutenzione della Frontiera Nord (comunemente conosciuta come “Linea Cadorna”) lungo il sentiero Furia, tra Cunardo e Masciago Primo.

Un percorso già da diversi anni oggetto di interventi di ripristino e valorizzazione da parte del Parco, anche con l’aiuto di Legambiente. “Si tratta di un’attività – spiega Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese – che consente di trasformare questo luogo da linea di guerra e difesa a linea di incontro e scambio interculturale”. Una giornata del campo si è anche svolta a Brinzio, grazie alla collaborazione con il Comune di Brinzio e l’Azienda Agricola Piccinelli, che hanno permesso di conoscere le selve castanili e prendersene cura.

Domenica 10 agosto, in concomitanza con l’iniziativa “Campo dei Fiori siamo noi” – un progetto di volontariato ambientale aperto a tutti per favorire la cura del Parco e dei PLIS (Parchi Locali d’Interesse Sovracomunale) afferenti -, il gruppo di volontari si occuperà della ex cava Donati alla Rasa di Varese. Quest’area, fa parte del Centro Parco Villaggio Cagnola, un luogo di grande valore storico, culturale ma anche affettivo: sede di un’esperienza educativa democratica e laica negli anni ‘50, ora è il cuore pulsante di molte attività didattiche e fruitive dell’area protetta, e per il circolo di Varese rappresenta una delle prime località in cui gli ospiti internazionali, sin dalle prime edizioni del campo di volontariato, hanno dato qui il proprio contributo.

Il Presidente del Parco Campo dei Fiori, Giuseppe Barra, è estremamente soddisfatto di questo progetto: “La presenza ed il contributo di volontari da tutto il mondo nel Parco è sempre una grande soddisfazione: è un momento speciale di condivisione di principi di collaborazione e di amore per l’ambiente ed ogni partecipante sarà ambasciatore all’estero della bellezza dei nostri luoghi. É la terza edizione che si svolge con la sinergia del Comune di Cunardo e questo progetto rappresenta anche un’occasione importante per il coinvolgimento e il rafforzamento di legami con le realtà del territorio”.

“I campi di volontariato – continua Valentina Minazzi – sono momenti fondamentali per realizzare progetti concreti in favore dell’ambiente, ma anche occasioni di mettere in contatto persone, in maggioranza giovani che arrivando da diverse parti del mondo condividono un progetto comune e lasciano un impatto positivo nel territorio che li accoglie.”

Durante questa esperienza non mancano i momenti liberi e di svago rivolti soprattutto alla scoperta del territorio: il gruppo di volontari avrà occasione di collaborare anche con il Comune di Orino e l’associazione Matrioska, di vedere alcune delle bellezze del lago Maggiore, la vetta al Campo dei Fiori, visitando l’Osservatorio Astronomico G. V. Schiaparelli e scendendo nella Grotta Marelli in occasione della Festa della Montagna. La sindaca del Comune di Cunardo, Giuseppina D’Agostini Mandelli conclude dicendo “Sono orgogliosa di poter dare il benvenuto a questi giovani che vengono da tanti paesi: osservando l’entusiasmo che hanno e l’impegno che mettono per la tutela della natura abbiamo delle buone speranze per il futuro. Ci auguriamo infine che questo possa essere un buon esempio anche per i giovani locali”.