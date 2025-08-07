Gli addetti alle pulizie di Malpensa annunciano una nuova giornata di proteste, nel quadro della vertenza “calda” con la Dussmann, la società che ha l’appalto per le pulizie dei terminal dell’aeroporto principale di Milano.

La protesta degli addetti è sostenuta da Filcams Cgil e sindacato di base AdL: si protesta da oltre un mese contro la proposta dell’azienda, in particolare rispetto alla maggiorazione riconosciuta per il lavoro domenicale, giudicata insufficiente, e per il buono pasto.

La prossima fase prevede assemblea sindacale e corteo venerdì 8 agosto dalle ore 12.30 alle ore 14.00 (per i lavoratori che finiscono il turno) e dalle ore 14.00 alle ore 15.30 (per i lavoratori che iniziano il turno), con presidio e manifestazione nello stesso arco di tempo nel piazzale della Porta 1 agli Arrivi del Terminal 1.

La nuova protesta arriva dopo “l’esito negativo dell’incontro in Prefettura” il 1° agosto, tra sindacati e Dussmann.

In realtà c’è un pezzo di sindacato (Cisl, Uil e Flai) che è favorevole all’accordo, mentre Cgil e AdL lo contestano.

Per quanto riguarda l’adesione dei lavoratori, Cgil e AdL dicono che contro l’accordo si sono espressi 169 su 260 dipendenti, mentre l’azienda solo pochi giorni prima parlava di un 60% a favore della sottoscrizione dell’accordo.

Cgil e AdL si preparano già alla programmazione «della prima giornata di sciopero a chiusura della franchigia estiva», che si conclude il 5 settembre.