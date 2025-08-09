Gli addetti alle pulizie di Malpensa protestano. “Il 6 settembre sarà sciopero”
Nuovo corteo dentro all'aeroporto, il sindacato annuncia anche lo sciopero. Pronti a portare la protesta fino a Milano-Cortina nel 2026"
Gli addetti alle pulizie di Malpensa tornano a protestare nei saloni del Terminal 1, con corteo in mezzo ai vacanzieri in partenza o in arrivo. Ma sono già pronti a fare un passo oltre: «Abbiamo programmato lo sciopero per il 6 settembre, il primo giorno dopo il periodo estivo in cui nei trasporti non è consentito» dice Livio Muratore, della Filcams Cgil, che insieme alla sigla di base AdL affiancano le lavoratrici (sono in maggioranza donne) e i lavoratori che chiedono di mantenere al 30% la maggiorazione domenicale.
L’ultima azione di protesta, in ordine di tempo, è stata venerdì8 agosto, una settimana dopo che in Prefettura è sfumata l’ipotesi – improbabile – di accordo con l’azienda.
Un accordo “separato” c’è: è quello sottoscritto da un pezzo di sindacato (Cisl, Uil e Flai) e dall’azienda, ma gli addetti che aderiscono a Cgil e AdL lo contestano, considerandolo insufficiente. Per quanto riguarda l’adesione dei lavoratori, Cgil e AdL dicono che contro l’accordo si sono espressi 169 su 260 dipendenti, mentre l’azienda solo pochi giorni prima parlava di un 60% a favore della sottoscrizione dell’accordo.
In ogni caso resta il braccio di ferro, ora con la prospettiva anche dello sciopero.
«Riteniamo assurdo che Sea non si sia mai espressa sulla questione, a fronte del fatto che le sue risorse, risorse pubbliche, messe a disposizione per il buono pasto sono bloccate dall’azienda» dice ancora Muratore. «Ma noi siamo pronti a portare la protesta fino a Milano-Cortina nel 2026».
