Gli Alpini di Gallarate in festa a Casorate: tre giorni di musica e specialità tipiche

Dal 29 al 31 agosto 2025 l’Area Feste di Casorate Sempione si colorerà di verde, bianco e rosso per “Alpini in Festa”, l’appuntamento organizzato dal Gruppo Alpini di Gallarate. Tre giorni di cucina tipica, musica e convivialità, aperti a tutta la comunità.

Lo stand gastronomico proporrà piatti della tradizione come gnocchi al ragù, zola e pesto, stufato d’asino con polenta, bruscitt, baccalà alla vicentina e salamelle con patatine fritte. Tutte le specialità saranno disponibili anche da asporto.

L’orario di apertura sarà: venerdì e sabato dalle ore 19.00; domenica sia a pranzo (ore 12.00) che a cena (ore 19.00).

La serata di punta sarà sabato 30 agosto alle ore 21.00 con il concerto rock anni ’70/’80 della band Ticket Group, per ballare e cantare sulle note dei grandi classici.

Una festa per la comunità

L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, vuole essere un momento di incontro e di sostegno allo spirito di corpo che contraddistingue gli Alpini: «Come nelle altre edizioni parte del ricavato sarà destinato alla piccola Selene, la bambina di Busto bisognosa di cure».