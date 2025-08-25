Varese News

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® colorano le vie di Laveno Mombello e Verbania nel weekend del 30 e 31 agosto

Si potranno ammirare le mitiche “boutique a cielo aperto” in piazza Vittorio Veneto a Laveno e sul lungolago di Pallanza

30 Agosto 2025 - 31 Agosto 2025

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, tornano per l’estate a grandissima richiesta sul Lago Maggiore con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio in due speciali appuntamenti: sabato 30 agosto a Laveno Mombello, nella centrale location di Piazza Vittorio Veneto, e domenica 31 agosto a Verbania, sull’incantevole Lungolago di Pallanza, in Piazza Garibaldi. Dunque, due occasioni da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, che le hanno a lungo reclamate: una rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Un appuntamento da non perdere assolutamente per i tantissimi appassionati dell’originale Consorzio della zona, con un mercato di qualità che sarà come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempodalle 8 alle 19.

“Il nostro Consorzio – spiega il Presidente, Andrea Ceccarelli – con il suo evento-mercato di qualità ha letteralmente re-inventato una professione storica alla luce dei tempi moderni, dimostrando che la passione per il proprio lavoro, l’ingegno artigianale, la ricerca della qualità dei materiali e l’attenzione alle tendenze, possono ancora fare la differenza nel competitivo mondo del commercio attuale”.

Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina.

La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio, è sui banchi de Gli Ambulanti di Forte di Marmi® che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.

Non a caso il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione.

“Il nostro è un invito – spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle.  Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente“.

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi®” è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai “fake”), dal quale si accede anche alla pagina Facebook da oltre 200mila fans reali e certificati ed alla App del Consorzio.

Evento – Mercato di qualità con “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”
Sabato 30 agosto, piazza Vittorio Veneto, Laveno Mombello
Domenica 31 agosto, Lungolago di Pallanza (Piazza Garibaldi), Verbania

Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo

25 Agosto 2025
