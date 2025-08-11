Gli eredi della famiglia Toeplitz in visita alla tomba di famiglia per dare il via al restauro
L'Associaizione culturale"La Varese Nascosta" ha sostenuto 'incontro tra discendenti e due professionisti anche grazie all'intermediaizone dell'assessore Laforgia
Questa mattina lunedì 11 agosto, al cimitero di Sant’Ambrogio a Varese, gli eredi della storica famiglia Toeplitz hanno visitato la tomba di famiglia, dando ufficialmente il via a un importante progetto di restauro. (Foto di Davide Sottocasa tratta dalla pagina FB di La Varese Nascosta)
L’iniziativa, voluta e proposta dall’associazione culturale “La Varese Nascosta”, è stata resa possibile grazie alla mediazione dell’Assessorato alla Cultura, guidato dall’assessore Enzo Laforgia, che ha messo in contatto i discendenti della famiglia con l’architetto Daniela Penazzi e la restauratrice Maura Carcano. Alla visita ha preso parte anche Carla Tocchetti, impegnata in approfondite ricerche storiche per valorizzare la memoria della famiglia e fornire materiale prezioso per i futuri progetti dell’associazione.
L’incontro ha favorito un clima di collaborazione e sinergia, ponendo le basi per restituire dignità a un monumento dimenticato, parte integrante della storia di Varese. Nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli operativi del restauro, con l’obiettivo di riportare alla luce e valorizzare un importante patrimonio culturale.
«La Varese Nascosta esprime la propria soddisfazione per l’avvio di questa iniziativa, che unisce recupero del patrimonio storico, memoria collettiva e tutela della cultura locale» il commento.
