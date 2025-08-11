Varese News

Tempo libero

Gli eredi della famiglia Toeplitz in visita alla tomba di famiglia per dare il via al restauro

L'Associaizione culturale"La Varese Nascosta" ha sostenuto 'incontro tra discendenti e due professionisti anche grazie all'intermediaizone dell'assessore Laforgia

eredi in visita alla tomba

Questa mattina lunedì 11 agosto, al cimitero di Sant’Ambrogio a Varese, gli eredi della storica famiglia Toeplitz hanno visitato la tomba di famiglia, dando ufficialmente il via a un importante progetto di restauro. (Foto di Davide Sottocasa tratta dalla pagina FB di La Varese Nascosta)

L’iniziativa, voluta e proposta dall’associazione culturale “La Varese Nascosta”, è stata resa possibile grazie alla mediazione dell’Assessorato alla Cultura, guidato dall’assessore Enzo Laforgia, che ha messo in contatto i discendenti della famiglia con l’architetto Daniela Penazzi e la restauratrice Maura Carcano. Alla visita ha preso parte anche Carla Tocchetti, impegnata in approfondite ricerche storiche per valorizzare la memoria della famiglia e fornire materiale prezioso per i futuri progetti dell’associazione.

L’incontro ha favorito un clima di collaborazione e sinergia, ponendo le basi per restituire dignità a un monumento dimenticato, parte integrante della storia di Varese. Nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli operativi del restauro, con l’obiettivo di riportare alla luce e valorizzare un importante patrimonio culturale.

«La Varese Nascosta esprime la propria soddisfazione per l’avvio di questa iniziativa, che unisce recupero del patrimonio storico, memoria collettiva e tutela della cultura locale» il commento.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.