Gli ex studenti della 4B del Manzoni di Varese tornano in classe a 50 anni dalla maturità

Hanno varcato di nuovo il portone del loro vecchio istituto dopo mezzo secolo, ritrovandosi nella stessa aula dove nel 1975 avevano sostenuto l’esame di maturità. Otto ex studenti della 4B dell’allora Istituto Magistrale Alessandro Manzoni di Varese hanno fatto visita ieri, 1° agosto 2025, alla loro storica scuola per celebrare i 50 anni dal diploma.

L’accoglienza in via Manin

Ad accoglierli c’erano il segretario e i bidelli dell’attuale liceo, che li hanno accompagnati tra i corridoi fino alla classe che fu teatro del loro esame. Lì, tra ricordi e fotografie d’epoca, si sono emozionati ritrovando banchi e finestre che, pur cambiati negli anni, hanno riportato alla mente volti e storie di gioventù.

Un legame che dura da mezzo secolo

La 4B del Manzoni è una classe speciale: venti dei ventiquattro diplomati di allora continuano a vedersi ogni anno, in ottobre, per un pranzo che rinnova il legame di amicizia. «Ci ritroviamo da cinquant’anni – raccontano gli ex compagni – e non abbiamo mai saltato un incontro» – spiegano sorridendo.

Il gruppo presente ieri era più ristretto del solito a causa di vacanze e impegni di lavoro, ma ugualmente rappresentativo. Una tradizione che promette di proseguire ancora a lungo: appuntamento già fissato per il raduno autunnale.