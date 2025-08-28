Gli specialisti dell’Asst Valle Olona presenti a Gorla Maggiore per servizi e consulenze

Il progetto “42 comuni e un solo obiettivo“, lanciato lo scorso 10 maggio ad Arsago Seprio, vede protagonista il comune di Gorla Maggiore.

Il 17 settembre i cittadini interessati potranno accedere ad una serie di servizi e consulenze gratuite, previa prenotazione.

«Grazie alla collaborazione instaurata con le Amministrazioni Comunali aderenti, abbiamo messo in campo una serie di attività e servizi dedicati alla promozione della salute pubblica, il più possibile personalizzati sui bisogni rilevati nei singoli ambiti – spiega il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, John Tremamondo – in questo modo riusciamo ad intercettare capillarmente la popolazione e far conoscere i servizi proposti all’interno delle nostre Case di Comunità».

Questo il programma della giornata.

Ore 10.30-13.00

 Consulenza Nutrizionale Personalizzata con la Dott.ssa Maria Scarlatino, Dietista

 Consulenza Personalizzata “Come smettere di fumare”, con il Dott. Salvatore Conigliaro, Infermiere di Famiglia e Comunità

 Rilevazione parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione, frequenza cardiaca, glicemia capillare), con la Dott.ssa Erika Donadel, Infermiera di Famiglia e

Comunità

Ore 14.00-17.00

 Consulenza logopedica e neuro psicomotoria personalizzata del bambino 0-6 anni, con la Dott.ssa Carlotta Piersanti, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e con la Dott.ssa Elena Corbetta, Logopedista

 Laboratori di gruppo dedicati al movimento (per i cittadini over 65), a cura della Dott.ssa Alessia Marelli, Fisioterapista

Per partecipare alle iniziative è necessario effettuare la prenotazione entro il 10 settembre, inviando un messaggio WhatsApp al numero 366 6421120 e indicando nome, cognome e tipo di consulenza richiesta.

Prossime tappe: 27 settembre a Lonate Pozzolo e 29 settembre a Besnate.