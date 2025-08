Gli ultimi due venerdì di agosto il gioco di ruolo arriva a Materia

«Come definire il gioco di ruolo? Giocare di ruolo è sedersi attorno a un tavolo, guidati da un narratore che darà vita all’ambiente e al mondo di gioco. I partecipanti interpretano dei personaggi che interagendo insieme al narratore costruiranno una storia». Questa la definizione di Alberto Prevete, operatore ludico del CSI e coordinatore dell’associazione Ruolatori Seriali ODV.

Gli ultimi due venerdì di agosto, il 22 e il 29, a Materia si gioca di ruolo in condivisione. Saranno due serate pensate per chi vuole avvicinarsi a questa esperienza ludica narrativa e collettiva. A coordinare le attività sarà il gruppo Ruolatori Seriali ODV, un’associazione di volontariato nata nel 2023 con l’obiettivo di diffondere il gioco di ruolo nella provincia di Varese. Il progetto, alimentato dalla passione di narratori e appassionati, punta a creare momenti di aggregazione, eventi dal vivo e una community attiva e accogliente.

Nella breve intervista che segue, Alberto Prevete, dell’associazione Ruolatori Seriali, ci racconta di più sul mondo del gioco di ruolo e sugli appuntamenti a Materia.

Cosa dobbiamo aspettarci dai giochi che avete pensato per gli ultimi due venerdì di agosto?

«Sicuramente tanta azione e divertimento, senza disdegnare chi ama anche qualche investigazione in stile giallo. Dal fantasy, alla fantascienza, proponiamo giochi d’avventura indicati per un pubblico dai sedici anni in più.

A differenza dei classici tipi di gioco, come quelli da tavolo, film, carte o altro, qui c’è una totale fruizione del giocatore che partecipa attivamente. Una bella occasione per mettersi in gioco e per provare in prima persona qualcosa che quasi sicuramente nella vita reale non si sarebbe potuto affrontare, come alcuni dilemmi morali. Quindi grazie a questa tipologia di gioco ci si diverte e si ragiona anche sul proprio lato decisionale interiore».

Quali saranno i temi delle serate?

«Venerdì 22 agosto, la proposta è un’avventura fantasy di tipo Grimdark. Questo sottogenere del fantasy più cupo e diverso dai canoni classici del fantasy eroico può interessare chi cerca una linea tensiva tetra e originale. In stile prime edizioni delle fiabe dei fratelli Grimm, più crude e oscure delle successive.

Venerdì 29 invece, un’avventura fantasy più leggera. Di genere fantascientifico e comico lo sci-fi -altro modo per dire science fiction a sfondo scientifico- non delude mai. Non ci sarà modo di annoiarsi in entrambe le serate, anzi preparatevi perchè è un gioco di partecipazione attiva e gioiosa».

Voi di Ruolatori Seriali avete altri progetti per i prossimi mesi?

«Ruolatori Seriali è iniziato come progetto nel 2023 e quest’anno, nel 2025, siamo diventati un’associazione di volontariato a tutti gli effetti. Abbiamo molti progetti, sì. Il più prossimo è quello di domenica 24 agosto all’area feste di Casorate Sempione. È la prima volta che partecipiamo, non vediamo l’ora. Domenica 14 settembre invece terremo per il terzo anno consecutivo l’area ludica al Bustofolk, festival internazionale e interceltico».

Bisogna portare qualcosa o prepararsi in qualche modo alle vostre serate?

«No assolutamente. Non portate nulla se non il vostro entusiasmo. Forniamo noi tutto il materiale».

Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.