Gornate Civica all’attacco: “Pochi servizi nuovi e spese a carico dei cittadini”

Il gruppo di minoranza Gornate Civica torna a farsi sentire con un lungo intervento di critica verso la maggioranza, toccando vari temi caldi della vita amministrativa gornatese: dai lavori pubblici in piazza Grigioni alla gestione degli eventi al parco, passando per il progetto della Protezione Civile e la mozione contro il gioco d’azzardo.

Piazza Grigioni, fine lavori ma tanti disagi

I lavori in piazza Grigioni, avviati di recente, sono ormai quasi terminati per quanto riguarda il primo lotto. Si tratta però di un progetto ereditato dalla precedente amministrazione. Dal gruppo di opposizione arrivano critiche sulla gestione della comunicazione ai cittadini e sulla mancanza di chiarezza: «I disagi sono evidenti, soprattutto in vista della riapertura di nido, scuola dell’infanzia e primaria – sottolineano da Gornate Civica –. La situazione resterà difficile almeno fino al completamento del secondo lotto previsto nel 2025».

Anche gli interventi di ristrutturazione al cimitero, in partenza, rientrano nei progetti già programmati in passato e portati avanti «grazie alla solerzia dei dipendenti comunali». L’appello dell’opposizione è chiaro: «Vorremmo vedere qualcosa di nuovo, soprattutto per i pochi servizi che i cittadini rischiano di perdere».

Eventi al parco: “Costi a carico dei cittadini”

Altro tema critico riguarda la modifica del regolamento comunale per la concessione del patrocinio agli eventi: «Fino al 23 agosto, il regolamento prevedeva che il patrocinio non comportasse benefici economici e fosse valido solo una volta all’anno. Ma una recente delibera ha cambiato le carte in tavola: ora il patrocinio diventa anche la base per ottenere contributi, agevolazioni, uso gratuito delle strutture e dei servizi (come cucina, corrente, gas e acqua), senza più limiti temporali».

Secondo Gornate Civica, il Comune si priverà così di entrate per circa 4.000 euro l’anno: «Il Sindaco ha dichiarato che queste spese saranno a carico del Comune, e quindi dei cittadini – si legge nel comunicato –. Si sarebbe potuto almeno chiedere un contributo simbolico alle associazioni che usano con frequenza il parco e le sue attrezzature».

Il gruppo lamenta anche l’esclusione dalle recenti riunioni tra l’amministrazione, le associazioni e i commercianti: «Una gestione che non favorisce il dialogo democratico».

Protezione Civile: “Progetto irrealistico con 1.000 euro”

Gornate Civica torna anche sulla proposta di istituire un gruppo comunale di Protezione Civile, per cui era stato inizialmente stanziato un fondo di 1.000 euro. Secondo l’opposizione, si tratta di una cifra irrisoria: «Solo per partire servirebbero almeno 70.000 euro. Abbiamo cercato di farlo comprendere, anche per evitare ai cittadini una spesa sproporzionata».

Il gruppo segnala inoltre che anche altri Comuni stanno rivedendo la loro adesione alla convenzione dell’area omogenea 3 – che unisce i Comuni sotto lo stesso gruppo di Protezione Civile – in seguito a valutazioni su costi e benefici.

Gioco d’azzardo: approvata la mozione della minoranza

Infine, un ringraziamento alla maggioranza per aver accolto la mozione presentata da Gornate Civica per stigmatizzare il gioco d’azzardo, fenomeno che – si legge nella nota – «comporta disagi economici e sociali per molte famiglie, assimilabili a quelli delle dipendenze da sostanze».

Il gruppo auspica che in futuro, qualora si intervenga per riqualificare aree abbandonate, queste vengano destinate ad attività sportive, culturali o ricreative, ma non a sale gioco.

Vigilanza continua

«Continueremo a svolgere con serietà il nostro ruolo di opposizione – conclude il comunicato – vigilando e ponendo domande ogni volta che ravviseremo criticità o mancanza di trasparenza».