Grave incidente sul lavoro in un supermercato di Caltignaga

Grave incidente sul lavoro questa mattina, martedì, in un supermercato di Caltignaga, in provincia di Novara, dove un uomo di 47 anni è precipitato da una piattaforma posta a circa dieci metri di altezza.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno stabilizzato l’uomo e disposto il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine e il personale dell’Ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto (immagine di repertorio).