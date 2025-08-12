Grave incidente sul lavoro in un supermercato di Caltignaga
Le condizioni del ferito sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine e il personale dell’Ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto
Grave incidente sul lavoro questa mattina, martedì, in un supermercato di Caltignaga, in provincia di Novara, dove un uomo di 47 anni è precipitato da una piattaforma posta a circa dieci metri di altezza.
L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno stabilizzato l’uomo e disposto il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine e il personale dell’Ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto (immagine di repertorio).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.