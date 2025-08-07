Varese News

“Grigina è salva!“: trovata a oltre 20 chilometri da casa la micina persa a Viggiù

«Credo sia una miracolata. E io sono felicissima», ha commentato la proprietaria del giovane felino: la gatta è stata trovata appena prima del temporale mercoledì sera a Ghirla

«Grigina è a casa. Ieri sera ho ricevuto il messaggio più bello della mia vita. Era a Ghirla. Una Signora ha sentito dei miagolii ha aperto la finestra e la gattina è entrata in casa. Mi ha avvisato subito e con due amici sono andata a prenderla. È stato un miracolo. Ha fatto più di 30 chilometri chiusa nel mio cofano. La gattina sta bene. Dimagrita. Grazie di tutto».

Micetta di 4 mesi si nasconde nel vano motore fra Viggiù e Varese e poi scappa, la padrona disperata: “Aiutatemi a trovarla”

Monica è raggiante dopo ore di pena per la sua micina di 4 mesi che non s trovava più dal 4 agosto. Da quando, via di casa per lavoro fra le valli della provincia, la proprietaria di Grigina una volta tornata a casa si era accorta che la micia mancava all’appello.

E da un controllo al vano motore dell’auto, il sospetto che l’animale si fosse infilato sotto al cofano e da passeggero nascosto abbia percorso incnsapevolmente deine di chilometri.

Difatti il felino è stato trovato a Valganna – alla frazione di Ghirla – ben distante da casa.

«Credo sia una miracolata. E io sono felicissima», ha commentato la proprietaria di Grigina: la gatta è stata trovata appena prima del temporale.

Pubblicato il 07 Agosto 2025
