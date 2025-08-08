Varese News

Guasto idrico al Circolo di Varese, interviene anche la Croce Rossa

Croce Rossa in campo con mezzi, volontari e rifornimenti d’acqua, presente al tavolo in Prefettura con Comune e Vigili del Fuoco, tempi lunghi per il ritorno alla normalità

Croce Rossa a supporto dell'ospedale di Varese durante la crisi idrica

Dopo una mattinata segnata dalla carenza d’acqua a causa di un guasto all’allacciamento interno, l’Ospedale di Circolo di Varese ha visto riprendere il flusso idrico soltanto nel pomeriggio. Si prevedono però tempi lunghi per il ritorno alla normalità: le vasche di accumulo erano quasi vuote e la priorità resta garantire l’operatività dei reparti sanitari più delicati.

La Croce Rossa in supporto dell'ospedale di Varese durante il black out idrico
La Direzione ospedaliera ha attivato fin da subito il piano di emergenza, sospendendo le attività non essenziali e coordinando le operazioni con Vigili del Fuoco, tecnici di Le Reti e ALFA Varese. Le autobotti dei pompieri hanno assicurato rifornimenti costanti alle cisterne, mentre le squadre di tecnici hanno lavorato fino alla risoluzione del guasto.

In supporto alle forze già impegnate è intervenuta anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese. L’associazione ha messo in campo un camion di supporto proveniente dal Comitato di Legnano, utilizzando cisterne in prestito da un’azienda locale per incrementare le forniture di acqua. I volontari della Croce Rossa hanno inoltre preso parte al tavolo tecnico convocato in Prefettura, al quale hanno partecipato anche il Comune di Varese e la Direzione dell’ospedale, per pianificare e coordinare le attività di sostegno. Nel frattempo, le ambulanze della Croce Rossa varesina hanno continuato a garantire la piena operatività del servizio di emergenza 118.

«Il nostro compito – spiega il Comitato di Varese – è intervenire rapidamente, in sinergia con le istituzioni e le altre componenti del sistema di protezione civile, per assicurare che l’ospedale possa continuare a fornire assistenza e cure in condizioni di sicurezza».

La Croce Rossa di Varese continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, pronta a mettere in campo ulteriori risorse in base alle necessità.

Pubblicato il 08 Agosto 2025
La Croce Rossa in supporto dell'ospedale di Varese durante il black out idrico
