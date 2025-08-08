Guasto idrico al Circolo di Varese, interviene anche la Croce Rossa
Croce Rossa in campo con mezzi, volontari e rifornimenti d’acqua, presente al tavolo in Prefettura con Comune e Vigili del Fuoco, tempi lunghi per il ritorno alla normalità
Dopo una mattinata segnata dalla carenza d’acqua a causa di un guasto all’allacciamento interno, l’Ospedale di Circolo di Varese ha visto riprendere il flusso idrico soltanto nel pomeriggio. Si prevedono però tempi lunghi per il ritorno alla normalità: le vasche di accumulo erano quasi vuote e la priorità resta garantire l’operatività dei reparti sanitari più delicati.
La Direzione ospedaliera ha attivato fin da subito il piano di emergenza, sospendendo le attività non essenziali e coordinando le operazioni con Vigili del Fuoco, tecnici di Le Reti e ALFA Varese. Le autobotti dei pompieri hanno assicurato rifornimenti costanti alle cisterne, mentre le squadre di tecnici hanno lavorato fino alla risoluzione del guasto.
In supporto alle forze già impegnate è intervenuta anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese. L’associazione ha messo in campo un camion di supporto proveniente dal Comitato di Legnano, utilizzando cisterne in prestito da un’azienda locale per incrementare le forniture di acqua. I volontari della Croce Rossa hanno inoltre preso parte al tavolo tecnico convocato in Prefettura, al quale hanno partecipato anche il Comune di Varese e la Direzione dell’ospedale, per pianificare e coordinare le attività di sostegno. Nel frattempo, le ambulanze della Croce Rossa varesina hanno continuato a garantire la piena operatività del servizio di emergenza 118.
«Il nostro compito – spiega il Comitato di Varese – è intervenire rapidamente, in sinergia con le istituzioni e le altre componenti del sistema di protezione civile, per assicurare che l’ospedale possa continuare a fornire assistenza e cure in condizioni di sicurezza».
La Croce Rossa di Varese continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, pronta a mettere in campo ulteriori risorse in base alle necessità.
