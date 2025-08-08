I controlli della velocità sulle strade del Canton Ticino dall’11 al 18 agosto
La Polizia cantonale comunica le località dove saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari la prossima settimana
La Polizia cantonale e le polizie comunali comunicano dove saranno effettuati i controlli della velocità mobili e semi-stazionari sulle strade del Canton Ticino durante la settimana che va da lunedì 11 a lunedì 18 agosto.
Controlli della velocità mobili
.
Distretto di Bellinzona
Gudo
Giubiasco
Bellinzona
Sant’Antonino
Sementina
Cadenazzo
Distretto di Blenio
Acquacalda
Camperio
Distretto di Leventina
All’Acqua
Airolo
Distretto di Riviera
Biasca
Distretto di Locarno
Gerra Gambarogno
Losone
Tenero
Arcegno
Corcapolo
Minusio
Ascona
Vogorno
Distretto di Lugano
Breganzona
Cassarate
Pregassona
Molinazzo Monteggio
Magliaso
Caslano
Canobbio
Taverne
Mezzovico
Rivera
Camignolo
Maroggia
Pezzolo
Davesvo-Soragno
Distretto di Mendrisio
Balerna
Tremona
Controlli della velocità semi-stazionari
Ambrì
Polmengo
Melide
Bioggio
Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.
