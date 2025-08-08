I controlli della velocità sulle strade del Canton Ticino dall’11 al 18 agosto

La Polizia cantonale e le polizie comunali comunicano dove saranno effettuati i controlli della velocità mobili e semi-stazionari sulle strade del Canton Ticino durante la settimana che va da lunedì 11 a lunedì 18 agosto.

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona

Gudo

Giubiasco

Bellinzona

Sant’Antonino

Sementina

Cadenazzo

Distretto di Blenio

Acquacalda

Camperio

Distretto di Leventina

All’Acqua

Airolo

Distretto di Riviera

Biasca

Distretto di Locarno

Gerra Gambarogno

Losone

Tenero

Arcegno

Corcapolo

Minusio

Ascona

Vogorno

Distretto di Lugano

Breganzona

Cassarate

Pregassona

Molinazzo Monteggio

Magliaso

Caslano

Canobbio

Taverne

Mezzovico

Rivera

Camignolo

Maroggia

Pezzolo

Davesvo-Soragno

Distretto di Mendrisio

Balerna

Tremona

Controlli della velocità semi-stazionari

Ambrì

Polmengo

Melide

Bioggio

Da questa lista sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.