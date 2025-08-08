I fratelli Borghi ancora accanto: anche Pietro rinnova con i Mastini

Anche nella prossima stagione i Mastini saranno una formazione a “trazione familiare”. Dopo i rinnovi dei fratelli Matonti e dei fratelli Mazzacane è ufficiale la ricomposizione di una terza coppia, quella dei Borghi, perché anche il più giovane Pietro ha firmato il contratto con i gialloneri al pari di Marcello.

Quella dei Borghi è una vera e propria dinastia del ghiaccio giallonero: per un certo periodo tutti e tre i fratelli hanno vestito in contemporanea la maglia varesina visto che anche Francesco – classe 1991 – faceva parte del team (con papà Claudio che è stato anche in dirigenza). Con il ritiro del maggiore, sono quindi Marcello e Pietro a proseguire nell’avventura giallonera, entrambi tra le linee dell’attacco anche se raramente in pista insieme.

Pietro, classe ’97, è uno degli uomini che hanno sposato da sempre la causa varesina: nato e cresciuto sul ghiaccio del PalAlbani, il 27enne ha vestito solo un’altra maglia – quella di Milano – ma solo part-time a livello giovanile. La stagione scorsa è stata la più ricca in termini di punti messi a referto: 13 quelli di Pietro con ben 8 reti messe a segno. Numeri che ne hanno garantito la conferma (specie se rapportati ai minuti giocati) e che dicono che il più giovane dei Borghi è ormai un elemento di grande affidabilità per gli allenatori dell’HCMV.

Se tutto andrà come previsto, la sua è la penultima riconferma: tra i giocatori destinati a restare c’è infatti soltanto Gianluca Tilaro ma per l’annuncio dovrebbe essere questione di giorni. I rumors però continuano a sbilanciarsi verso un ulteriore acquisto in difesa, per la posizione lasciata scoperta con la partenza di Fanelli in direzione Como: è possibile che qualcosa si muova a breve giro di posta.

ALLA BALAUSTRA PODCAST – A seguire trovate le puntate della nostra rubrica “Alla Balaustra” in versione podcast. Le trovate su Spreaker (qui sotto), Spotify, Amazon Music e da ora anche su Apple Podcast: cliccate “Mi Piace” sulla vostra piattaforma d’ascolto preferita per restare aggiornati sulle nuove uscite!