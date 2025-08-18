I numeri vincenti della lotteria legata alla Festa di ferragosto di Bizzozero a Varese

L’Associazione Club Bizzozero (organizzatrice della manifestazione che si tiene da oltre 50 anni in agosto), rende noti i numeri estratti della lotteria dell’edizione 2025 della Festa di Ferragosto:

6673, 5315, 6321, 3344, 4300, 2249, 0209, 3996, 1545, 3522, 0415, 3637.

La manifestazione, nell’arco dei 16 giorni della sua durata, ha quotidianamente raccolto mediamente tra le 2.000 e le 3.000 persone (fra pranzo e cena) con punte anche decisamente più alte in occasione di eventi particolari.

Gli utili saranno devoluti in beneficienza il prossimo dicembre con cerimonia pubblica (nel 2024 sono stati donati 35.000 euro, l’anno precedente 50.000).

I premi potranno essere ritirati entro 30 giorni dalla data dell’estrazione, 17 agosto, presso la pasticceria “Al solito posto” di piazza Sant’Evasio 3 a Bizzozero (Tel. 0332-26.37.89)