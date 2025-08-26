I percorsi ciclistici di Varese tornano all’Italian Bike Festival di Misano

Per il quarto anno consecutivo, il progetto #VareseDoyouBike porta la le proposte della provincia al centro dell’Italian Bike Festival di Misano Adriatico, il più grande evento europeo dedicato al mondo delle due ruote. Dal 5 al 7 settembre, lo stand promosso da Camera di Commercio e Fondazione Varese Welcome sarà presente per valorizzare le potenzialità cicloturistiche del territorio, tra natura, itinerari segnalati e operatori sempre più specializzati.

«Possiamo ben dirlo, con #VareseDoyouBike abbiamo fatto scuola», afferma Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese. «Altri enti camerali stanno seguendo il nostro esempio. Il nostro territorio ha tutte le carte in regola: ambiente ideale, tradizione e soprattutto infrastrutture dedicate, dagli itinerari mappati alle stazioni di ricarica per le e-bike».

Oggi gli “official point” del progetto sono in crescita: strutture ricettive e operatori turistici che hanno investito per offrire servizi su misura ai cicloturisti. In tutto, i chilometri di percorsi mappati superano quota 2.000, con itinerari di ogni difficoltà, pensati per famiglie, sportivi e appassionati.

Oltre alla presenza a Misano, #VareseDoyouBike è anche protagonista di una campagna di promozione a livello nazionale. In questi giorni, nell’ambito di un progetto di Regione Lombardia, Vittorio Brumotti – volto noto di “Striscia la Notizia” e grande appassionato di ciclismo – sta attraversando in bici il Varesotto, raccontandone le bellezze naturali e culturali. L’Eremo di Santa Caterina del Sasso, la Rocca di Angera, la spiaggia del Guree a Monvalle, il Panperduto e l’area di Tornavento sono solo alcune delle tappe toccate dal suo tour, documentato con video e contenuti pensati per i canali digitali.

Per il Festival è stata rinnovata anche la brochure ufficiale del progetto. Tra i punti di forza del sistema varesino c’è la segnaletica dei percorsi, ora adeguata agli standard internazionali dell’Imba – International Mountain Bicycling Association – adottati anche da realtà d’avanguardia come il Trentino o numerosi paesi europei e americani. Un ulteriore passo per rendere l’esperienza in bicicletta non solo piacevole ma anche sicura, accessibile e riconoscibile.

Infine domenica 28 settembre, in occasione di Agrivarese 2025 – che quest’anno si terrà a Busto Arsizio – tornerà anche l’appuntamento con la “Gravel&Randonée”, evento che unisce sport e scoperta del territorio agricolo locale. Un’occasione per coniugare ancora una volta ciclismo e valorizzazione delle eccellenze della provincia.