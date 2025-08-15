I Thecraziersvarese in vetta al Campo dei Fiori per la Festa degli Alpini
Il gruppo è nato nel 2011 da quattro amici uniti dalla passione per la mountain bike e da allora esplorano la provincia di Varese in ogni stagione. Ogni uscita è un’occasione per vivere la natura e l’amicizia in sella
Pedalare di giorno, rientrare in notturna, godersi la montagna e condividere la passione per la mountain bike. I Thecraziersvarese lo fanno dal 2011 e l’ultima uscita li ha portati fino al Campo dei Fiori, in occasione della Festa degli Alpini, una delle tappe più simboliche del loro calendario.
Un gruppo nato da quattro amici e una passione condivisa
Il gruppo nasce quattordici anni fa dall’iniziativa di quattro amici varesini doc, uniti dalla passione per la mountain bike e dalla voglia di esplorare il territorio in sella, senza preoccuparsi troppo del meteo o delle stagioni.
«Craziers perché ci sentiamo sempre pronti a pedalare, anche quando il cielo è grigio o il sentiero è innevato – raccontano dal gruppo – Chi ha la mountain bike nel sangue è e sarà sempre crazier!».
Uscite tutto l’anno, tra natura, sport e avventura
Le uscite sono organizzate durante tutto l’anno, prevalentemente nei fine settimana. I percorsi variano per durata e difficoltà, andando da semplici escursioni di qualche ora a giornate intere tra salite e discese.
Il gruppo esplora una provincia, quella di Varese, che sembra fatta apposta per chi ama la bici: sette laghi, un parco naturale, un’oasi faunistica, decine di borghi raggiungibili solo a piedi o in bici, oltre cento chilometri di piste ciclabili e panorami che spaziano dal Monte Rosa alla vicinissima Svizzera.
Sentieri e mete da vivere in sella
Tra i percorsi più amati dai Thecraziers ci sono il Sentiero 10, che d’inverno si copre di neve, i boschi della Forcora in autunno, la vista dall’Orsa in primavera, e i colori estivi della Martica. Ma anche il Piambello, il Monarco, i valichi, il San Martino, il San Michele e il monte Nudo sono mete ricorrenti nelle loro uscite.
«Alcune destinazioni sono accessibili tutto l’anno – spiegano – ma ciò che conta è lo spirito con cui si parte: un po’ di preparazione, tanta voglia di avventura e la certezza che ogni giro sarà unico. A personalizzare le escursioni ci pensiamo noi, con deviazioni che rendono il percorso sempre interessante, senza snaturarlo».
