I voti di Varesina – Varese: difese solide, attacchi appannati

Lo 0-0 dei tempi regolamentari rispecchiano l'andamento della gara, anche se i tre legni colpiti da Guerini, Guri e Qeros

Coppa Italia: Varesina - Varese

VARESINA – VARESE | I VOTI DEI PROTAGONISTI

VARESINA
LORENZI 6: Nel primo tempo regala una punizione indiretta al Varese per un’ingenuità, ma in generale non si fa trovare impreparato. Decisiva la parata su Costante ai rigori
MICONI 5,5: Cogliati è una freccia difficile da arginare e va spesso in affanno
Loeffen s.v: Pochi minuti nel finale
CAVERZASI 6,5: Puntuale e attento, è quasi sempre nella posizione giusta
PIROLA 6,5: Una sola macchia quando si fa andare via Guerini, che prende la traversa. Poi però ci mette fisico e forza, anche da esterno nel finale
VAZ 5,5: Qualche spazio per affondare lo avrebbe ma non lo sfrutta. Timido
ROSA 6: Con alcuni inserimenti riesce a trovare spazio nella difesa del Varese, poi però non riesce a capitalizzare
GRIECO 5,5: Tanta corsa, manca un po’ di precisione nell’impostazione.
GHIOLDI 5,5: Avrebbe un paio di occasioni da sfruttare ma non riesce. Gara ordinata, forse troppo
Valisena s.v.: Entra quando la partita non regala più emozioni
SASSI 5,5: Berbenni lo tiene sott’occhio e gli toglie i rifornimenti. Non riesce a trovare le soluzioni d’attacco, un solo tiro deboluccio
GURI 6: Una bella traversa su punizione e tante giocate a favore della squadra. Manca ancora qualcosa però per riuscire a essere determinnte
Baud s.v: Anche lui vede il campo quando ormai la gara non ha più nulla da dire
CUM 5,5: Sulla sinistra si vede poco e quando prende palla non trova giocate interessanti. Da rivedere
Larhrib 6,5: Entra con buono spirito e si fa apprezzare per qualche iniziativa palla al piede, anche se alla fine inconcludente. Suo però il rigore decisivo

VARESE
BUGLI 6: Un paio di parate facili in un pomeriggio tutto sommato tranquillo. Ciceri lo toglie prima dei rigori
Rugginenti 6: Entra per i tiri dal dischetto e ne para uno a Valisena. Non abbastanza
SECONDO 6,5: Parte contratto, ma con il passare dei minuti si scioglie e prende confidenza riuscendo anche a trovare qualche sortita in avanti
Marangon s.v: Dentro nel recupero, giusto un paio di minuti
COSTANTE 6: Prestazione di lotta e attenzione. Mezzo punto in meno per il rigore fallito
BRUZZONE 6,5: Fascia di capitano al braccio, è già leader della squadra. Comanda la difesa e non si fa superare
BERBENNI 6: Un primo tempo di buona gamba e con diverse corse in fascia apprezzabili. Nella ripresa non spinge più di tanto
MALINVERNO 6: Sente la partita, corre tanto e si applica in mezzo al campo. Prestazione incoraggiante
DE PONTI 6: Da mediano di rottura più che di impostazione, fa il suo con ordine e buon piglio
PALESI 5,5: Tanti palloni toccati, l’inizio è buono ma si spegne con il passare dei minuti. È suo il primo errore dagli undici metri
GUERINI 6,5: Parte bene, dimostrando di essere uno dei biancorossi più in forma e colpisce anche una traversa in acrobazia. Poi però si fa male e deve lasciare il campo dopo poco più di 20′.
Qeros 5,5: Ancora non è in forma e si vede. Si prende delle punizioni d’esperienza ma gli manca ancora lo spunto, quello giusto. Su punizione colpisce la traversa ma è una fiammata isolata
BARZOTTI 5,5: Marcato stretto dalla difesa avversaria non riesce a trovare spunti interessanti sotto porta. Poi cala fisicamente e lascia spazio a Barbaro
Barbaro 6: Classe 2008, il più giovane si giornata, non si tira indietro e lotta
COGLIATI 6,5: Non ha ancora continuità ma quando parte in velocità e punta l’avversario riesce a creare scompiglio

Francesco Mazzoleni
francesco.mazzoleni@varesenews.it
Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni
Pubblicato il 31 Agosto 2025
