If – Gli amici immaginari al Parco dei Camilliani di Marchirolo con Esterno Notte

Sono tanti, sono bizzarri e vivono tra noi: sono gli amici immaginari protagonisti di If, commedia americana firmata da Jhon Krasinski in programma giovedì 21 agosto alle ore 21.15 al Parco dei Camilliani di Marchirolo.

L’iniziativa fa parte del calendario di Esterno Notte, la rassegna di Cinema all’aperto proposta da Filmstudio 90 in diversi comuni del Varesotto.

Protagonista di If – Gli amici immaginari è Bea, adolescente orfana di madre che dopo una complicata operazione scopre di poter vedere gli If, ovvero gli amici immaginari che accompagnano molte persone e, di più: ha la missione di salvarli. Coinvolgendo suo malgrado in quest’avventura il suo papà, interpretato da uno splendido Ryan Reynolds.

L’evento è promosso in collaborazione con la Biblioteca di Marchirolo – BiblioMCR – e la partecipazione è gratuita per tutti, adulti e bambini.

In caso di pioggia il film sarà proiettato all’interno della Biblioteca.