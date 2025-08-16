Il 22 agosto a Cassano Valcuvia il concerto di arpe “Omaggio alla Disney”

Venerdì 22 agosto 2025, alle ore 18, il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia ospita il concerto “Arpe incantate – Omaggio alla Disney”, appuntamento conclusivo del corso di arpa guidato dalla docente Elena Guarneri. L’evento fa parte della rassegna Paesaggi Sonori – Anteprima Estiva, che propone musica dal vivo in contesti suggestivi della Valcuvia e del Lago Maggiore.

Un viaggio tra le melodie Disney

Il concerto porterà il pubblico a rivivere le colonne sonore più amate dei film Disney, reinterpretate in chiave arpistica. Dai classici senza tempo alle musiche delle produzioni più recenti, l’ensemble di giovani arpisti offrirà una serata pensata per emozionare grandi e piccoli.

L’iniziativa nasce come momento di condivisione e conclusione del percorso formativo degli allievi del corso di arpa, che si esibiranno sul palco del Teatro Comunale per presentare il lavoro svolto durante i mesi estivi.

Ingresso libero e atmosfera familiare

L’ingresso è gratuito, senza necessità di prenotazione, e rappresenta un’occasione per famiglie e appassionati di vivere la magia della musica dal vivo in un contesto raccolto e accogliente.

La rassegna Paesaggi Sonori

“Paesaggi Sonori” è un progetto che unisce musica e territorio, portando concerti e recital in luoghi storici e naturali della provincia di Varese. L’anteprima estiva anticipa il calendario autunnale e offre un percorso musicale diffuso tra borghi e paesaggi della Valcuvia.

informazioni

Organizzatori: Associazione Momenti Musicali, Paesaggi Sonori

Data: Venerdì 22 agosto 2025, ore 18

Luogo: Teatro Comunale di Cassano Valcuvia

Contatti: www.momentimusicali.org – momenti.musicali@libero.it