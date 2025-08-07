Il cinema di Esterno Notte ad Armio con Yuku e i fiori dell’Himalaya

Il cinema sotto le Stelle di Esterno Notte conquista un altro borgo del comune di Maccagno: è Armio, dove domenica 10 agosto alle ore 21.15 nella piazza della chiesa, sarà proiettato il film d’animazione franco-belga, Yuku e i fiori dell’Himalaya.

Ricco di melodie il film è in realtà un musical giocoso, ambientato in un castello sorvegliato da un grosso gatto vanesio.

Qui vive la topolina Yuku che aiuta la mamma a recuperare cibo e adora ascoltare con le sorelline le letture della nonna, che accompagna con il suo ukulele. Sarà proprio l’amore per la nonna a spingerla in un viaggio avventuroso ricco di ostacoli e paure da superare.

Dopo quelle di Garabiolo – dove a fine luglio è stato proiettato il film Abel il FIglio del vento – e Cadero – dove il 9 agosto sarà proiettato il film di animazione ucraino Mavka e la foresta incantata – una nuova serata di socialità e cinema per tutta la famiglia promossa da Filmstudio 90 in collaborazione con il circolo Acli di Garabiolo.

Anche in questo caso la partecipazione gratuita ed è adatto a tutti, adulti e bambini.

La quarta e ultima serata di Esterno Notte 2025 a Maccagno è im programma martedì 12 agosto, stesso orario, a Pino sul Lago Maggiore, dove sarà proiettato il film per tutta la famiglia Il ragazzo e la tigre. Sempre a partecipazione gratuita.

Per gli appassionati della settima arte, a pochi chilometri da Maccagno, nella suggestiva e fresca cornice di Curiglia, la vigilia di Ferragosto, come vuole ormai la tradizione, sarà in compagnia del cinema di Esterno Notte con la proiezione del film Sulle Ali dell’avventra. Anche in questo caso adatto a tutta la famiglia e a partecipazione gratuita.