Il Comune di Angera contro la maleducazione: “Rifiuti abbandonati nell’area pulita dai bambini”
Cartoni e lattine abbandonati per terra. L'amministrazione ha denunciato il gesto con un post sulla pagina ufficiale della cittadina
Cartoni della pizza abbandonati a pochi centimetri dal cestino dei rifiuti, carte e lattine gettati per terra. Con un post sulla pagina Facebook del comune di Angera l’amministrazione ha voluto denunciare l’ennesimo gesto di inciviltà avvenuto sul lungolago. Alcune settimane fa l’area del parco giochi era stata ripulita dai bambini delle scuole nell’ambito della Giornata del Verde pulito, un gesto di attenzione e responsabilità, reso ancora più significativo dalla partecipazione dei più piccoli.
Oggi, però, lo scenario è cambiato: nonostante il cartello appeso e la presenza di cestini a pochi passi di distanza, qualcuno ha scelto la via più semplice e meno civile, lasciando dietro di sé rifiuti e incuria.
«Possiamo sbagliare – si legge nel post – in qualche intervento di raccolta ai cestini, possiamo tardare con il passaggio di uomini e mezzi, ma cosa possiamo fare contro la maleducazione?»
