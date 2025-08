Il dolore e il lutto al braccio delle atlete della JU GREEN ASD pensando a Ugo Menoncin

Tutto pronto per la corsa: la divisa da indossare, il caschetto, gli occhialini, le scarpe. Ma anche una fascia nera sul braccio in segno di lutto: è così che le atlete della JU GREEN ASD hanno corso in questi giorni.

L’improvvisa e tragica scomparsa di Ugo Menoncin, direttore sportivo e tra i fondatori della società ciclistica di Gorla Minore, ha fortemente colpito atleti, dirigenza e famiglie legate alla società, che hanno espresso il proprio dolore per una persona che ha saputo farsi apprezzare da tutti.

In tanti anni di impegno nello sport – ma non solo, perché svariati sono stati i campi a cui Menoncin ha dedicato tempo e passione, dalla politica, alla parrocchia, passando per la società civile e il volontariato – è stato un uomo che ha fatto la differenza, cercando di rendere il mondo un posto migliore.

A ciascun atleta che ha fatto crescere sportivamente ha saputo offrire non solo regole e tattiche del mondo del ciclismo, ma quei valori di umanità e lealtà che resteranno con loro sempre.

In questi giorni, dunque, la JU GREEN ASD ha gareggiato con il lutto al braccio, a mostrare al mondo quanto il caro Ugo non sarà dimenticato.

(nella foto di copertina le atlete Lucia Proietto e Noemi Poletto)

I funerali di Menoncin si svolgeranno oggi pomeriggio, 4 agosto, alle 14.30 in parrocchia san Lorenzo a Gorla Minore.