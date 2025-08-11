Il Fotoclub La Focale porta “Humans” a Castronno: la 32esima rassegna di immagini e colori
Sabato 13 e domenica 14 settembre due giornate di fotografia a Materia Spazio Libero con mostre, incontri e la presenza del fotoreporter Livio Senigallesi
Il Fotoclub La Focale di Buguggiate presenta a Materia Spazio Libero la 32esima edizione della Rassegna fotografica di Immagini e Colori, appuntamento che da oltre trent’anni celebra la passione per la fotografia e l’arte di raccontare il mondo attraverso le immagini.
Tema di quest’anno è “Humans”, un viaggio visivo dedicato all’essere umano in tutte le sue sfumature. Nella mostra collettiva, ogni socio del fotoclub ha interpretato l’umanità secondo la propria sensibilità: volti, gesti, abbracci, solitudini, sguardi e contraddizioni.
Accanto alla collettiva, sarà allestita la personale di Lorenzo Tonta, che presenta un reportage fotografico dedicato a uno dei suoi viaggi in Uganda, tra incontri, storie e paesaggi umani intensi.
La rassegna si aprirà sabato 13 settembre alle 18 con l’inaugurazione delle mostre, seguita, alle 20.30, dall’inizio della serata ufficiale e, alle 21, dall’incontro con Livio Senigallesi, pluripremiato fotoreporter italiano.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Domenica 14 settembre le mostre riapriranno alle 14, per chiudersi alle 17 con la premiazione dei vincitori del contest fotografico.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
