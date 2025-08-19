Il Lago incantato porta Il tenace soldatino di stagno nel giardino di Villa Frua a Laveno

Lo spettacolo è una danza-racconto che coinvolge ed emoziona grandi e piccini, in scena domenica 24 agosto alle ore 21.15. Partecipazione gratuita

La compania Il baule volante è ospite del festival Lago incantato domenica 4 agosto alle ore 21.15 nel giardino di Villa Frua con Il tenace soldatino di stagno e altre storie.

Lo spettacolo è una narrazione a due voci affidata ad Andrea Lugli e Liliana Letterese, che ne ha scritto la drammaturgia, fatta di testi e ampi movimenti, assieme al regista Roberto Anglisani.

Tre sono i racconti che si susseguono per esplorare il tema della diversità coinvolgendo, divertendo ed emozionando il pubblico.

In Due Bambini l’amicizia tra Sebastiano e Nino resiste ai pregiudizi degli adulti.

Poi c’è Il Tenace Soldatino di Stagno – che dà il titolo allo spettacolo – ispirato alla celebre fiaba di Andersen sulla diversità e la solitudine di un soldatino con una sola gamba che intraprende un viaggio avventuroso per amore.

Infine Il Lupo e la Capra, una storia in cui due animali nemici scoprono di assomigliarsi e diventano amici inaspettatamente.

La tecnica utilizzata è principalmente quella del teatro di narrazione, una forma essenziale e al tempo stesso potente in cui gli attori in scena si affidano unicamente al corpo e alla voce per evocare e dare vita a mondi interi.

Ogni gesto, ogni parola, diventano parte di una “danza-racconto”, capace di creare immagini vive nell’immaginazione dello spettatore. In questo incontro diretto e senza filtri, si crea un rapporto profondo con il pubblico, come un filo invisibile che emoziona, sorprende e arriva dritto al cuore.

Lo spettacolo è adatto a tutti, consigliato dai 6 anni in su.

Partecipazione per tutti gratuita con prenotazione a QUESTO LINK.

In caso di Maltempo lo spettacolo si svolgerà in Sala Consiliare.

Il festival Lago Incantato è promosso dal Teatro del Sole.