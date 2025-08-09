Il Lions Club dona un etilometro al Comune di Villadossola
Sarà utilizzato dalle forze dell’ordine durante i servizi di controllo per ridurre il rischio degli incidenti stradali nel territorio comunale
Venerdì 8 agosto, nella sala consiliare del Comune di Villadossola, nel corso di una cerimonia ufficiale, il presidente del Lions Club Verbano Borromeo, Girolamo Fausto Macaluso, ha consegnato un nuovo etilometro al sindaco Bruno Toscani.
Presenti alla cerimonia anche il comandante della Stazione dei carabinieri locale, il maresciallo maggiore Franco Pagana, il comandante della Polizia locale Giuseppe Carsenzuola e l’ex-presidente dell’associazione, Cosimo Forlenza.
Il sindaco Toscani ha ringraziato il presidente del Lions Club per la donazione e ha annunciato «che il Comune si farà carico della manutenzione e delle revisioni dell’apparecchio». Il defibrillatore verrà messo a disposizione delle forze dell’ordine durante i servizi preventivi per ridurre il rischio degli incidenti stradali nel territorio comunale.
