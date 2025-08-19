Il livello del Lago Maggiore è troppo basso: chiuso lo scalo di Porto Valtravaglia
Limitazioni al carico previste sui traghetti tra Laveno e Intra
Il Lago Maggiore continua a calare. Il livello è ormai al di sotto della soglia di magra al punto di rilevamento di Pino e poco di sopra a Ranco.
A causa del basso livello delle acque, da ieri, lunedì 18 agosto e fino a nuova comunicazione, sono stati sospesi gli approdi dei traghetti allo scalo di Porto Valtravaglia. Lo ha comunicato ufficialmente la Navigazione Lago Maggiore, che invita l’utenza a tenersi aggiornata sulle modifiche al servizio.
Limitazioni anche per i traghetti di Laveno e Intra
La riduzione del livello del lago ha comportato anche un adeguamento dei carichi consentiti sui traghetti in servizio tra Laveno e Intra: il peso massimo complessivo a pieno carico degli automezzi ammessi a bordo delle motonavi traghetto è ridotto, per motivi di sicurezza. Le limitazioni resteranno in vigore fino a quando le condizioni del lago non torneranno nella norma.
L’ondata di maltempo in arrivo, però, probabilmente porterà a un cambiamento della situazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.