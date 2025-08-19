Il livello del Lago Maggiore è troppo basso: chiuso lo scalo di Porto Valtravaglia

Il Lago Maggiore continua a calare. Il livello è ormai al di sotto della soglia di magra al punto di rilevamento di Pino e poco di sopra a Ranco.



A causa del basso livello delle acque, da ieri, lunedì 18 agosto e fino a nuova comunicazione, sono stati sospesi gli approdi dei traghetti allo scalo di Porto Valtravaglia. Lo ha comunicato ufficialmente la Navigazione Lago Maggiore, che invita l’utenza a tenersi aggiornata sulle modifiche al servizio.

Limitazioni anche per i traghetti di Laveno e Intra

La riduzione del livello del lago ha comportato anche un adeguamento dei carichi consentiti sui traghetti in servizio tra Laveno e Intra: il peso massimo complessivo a pieno carico degli automezzi ammessi a bordo delle motonavi traghetto è ridotto, per motivi di sicurezza. Le limitazioni resteranno in vigore fino a quando le condizioni del lago non torneranno nella norma.

L’ondata di maltempo in arrivo, però, probabilmente porterà a un cambiamento della situazione.