Il luna park di Laveno Mombello slitta di un giorno, ma ci sarà ancora la prima ora gratuita

L’apertura del luna park di Laveno Mombello era prevista per venerdì 8 agosto, ma è stata posticipata a sabato 9 agosto «per consentire di completare l’installazione delle nuove attrazioni e garantire il massimo livello di sicurezza».

Per la serata di sabato è stata rinnovata la stessa offerta prevista per il giorno precedente: la prima ora di giostre dalle (dalle 20:00 alle 21:00) sarà gratuita. Il luna park si trova in zona Gaggetto e si potrà visitare fino a lunedì 25 agosto.

«Dispiace non essere riusciti a inaugurare prima il luna park»

«Siamo dispiaciuti di non aver potuto aprire venerdì 8 agosto, ma siamo certi che il Luna Park potrà accogliere presto bambini, famiglie e ragazzi in piena sicurezza, come accade da oltre 50 anni –. dichiara il sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino –. Giostrai, tecnici e amministrazione continueranno a lavorare anche nelle prossime ore per garantire al più presto l’apertura in condizioni ottimali».

«Stiamo lavorando al massimo per poter aprire questa sera alle ore 20 – spiega Riccardo Claudi, portavoce dei gestori –. Confermiamo l’ingresso gratuito su tutte le attrazioni nella prima ora, dalle 20:00 alle 21:00, per festeggiare insieme l’inizio di questa nuova edizione.»