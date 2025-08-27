“Il Mio Lago Group Cycling” torna a Gavirate: 125 bike e 250 appassionati per una giornata tra sport, natura e solidarietà

Torna al Lido di Gavirate l’atteso appuntamento con “Il Mio Lago Group Cycling”, manifestazione sportiva su bike stazionarie che unisce sport, passione per il territorio e solidarietà. L’evento, in programma sabato 30 agosto dalle 15 alle 20 presso il Ristorante Golden Beach, fa parte del National Tour e vedrà la partecipazione di oltre 250 appassionati di Group Cycling provenienti da tutta Italia.

Quattro ore no stop per sostenere Le Farfalle Lilla

Saranno 125 le bike pronte ad animarsi durante le quattro ore di lezione, guidate da un team di istruttori provenienti da ICYFF e Group Cycling Lombardia. Lo scopo della giornata, come già nella scorsa edizione, è quello di unire la passione sportiva all’impegno solidale.

Il ricavato dell’intera manifestazione sarà infatti devoluto all’Associazione Le Farfalle Lilla, impegnata nel sostegno a ragazzi e famiglie che affrontano disturbi del comportamento alimentare (DCA). I fondi contribuiranno a finanziare progetti di supporto psicologico e nutrizionale nelle scuole e nei centri clinici del territorio.

L’impegno de Le Farfalle Lilla

L’associazione Le Farfalle Lilla, con sede a Varese, porta avanti diversi progetti di prevenzione e supporto. Tra questi, il Progetto “La Felicità non ha peso: Amati!”, che ha coinvolto oltre 300 studenti delle scuole medie con percorsi su nutrizione ed emozioni, e corsi informativi rivolti alle scuole superiori sui disturbi dell’alimentazione.

Collabora inoltre con il Centro di clinica psicoanalitica Jonas Varese per offrire terapie e percorsi di sostegno, e con la cooperativa sociale La Banda per attività ludiche e riabilitative a favore di ragazzi in difficoltà. Sul fronte della ricerca, partecipa con il Centro Auxologico di Piancavallo a un progetto di monitoraggio sui pazienti affetti da DCA.

Non manca infine l’attenzione al territorio con il progetto “Panchine lilla sul Lago Maggiore”, pensato per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e del sostegno concreto a chi affronta i DCA.

In caso di pioggia, ci si sposta a Besozzo

La manifestazione si svolgerà all’aperto, ma in caso di maltempo è già prevista una sede alternativa al coperto: lo StadiumFit di Besozzo.

Ringraziamenti e sponsor

Un particolare ringraziamento va a ICYFF, a Group Cycling Lombardia e alla Canottieri Gavirate, che metterà a disposizione i propri spazi per accogliere i partecipanti. Fondamentale anche il sostegno degli sponsor locali che hanno reso possibile l’iniziativa.

Per chi volesse contribuire ulteriormente, è possibile fare una donazione all’IBAN dell’Associazione Le Farfalle Lilla: IT89O0306909606100000195493