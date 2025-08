Il primo Hub Giovani metropolitano nella ex mensa dell’istituto omnicomprensivo di San Donato Milanese

La Città metropolitana di Milano ha aperto un avviso pubblico per individuare partner privati interessati alla realizzazione del primo Hub Giovani metropolitano: uno spazio innovativo che nascerà all’interno dell’ex mensa dell’istituto omnicomprensivo di San Donato Milanese. Le proposte possono essere presentate fino alle 15.30 del 6 novembre 2025 attraverso la piattaforma Sintel.

Un progetto di rigenerazione urbana

L’iniziativa prevede una partnership pubblico-privato basata su una concessione mista di servizi e spazi. La Città metropolitana mette a disposizione un contributo a fondo perduto di 1,5 milioni di euro per coprire parte degli investimenti necessari a riqualificare l’immobile, adeguarlo alle normative di sicurezza e renderlo fruibile come centro per giovani e famiglie.

Il percorso era stato avviato nel 2024 con una consultazione pubblica che aveva evidenziato la necessità di dare nuova vita a un bene pubblico da tempo sottoutilizzato.

Servizi per giovani e comunità

Il futuro Hub sarà uno spazio aperto alla cittadinanza e offrirà servizi a finalità pubblica e utilità sociale, rivolti soprattutto a ragazzi e ragazze: orientamento, attività di protagonismo giovanile, accompagnamento alla vita adulta. È prevista anche la possibilità di attivare servizi di natura commerciale per garantire la sostenibilità economica del progetto e l’apertura in orari extrascolastici.

Le parole del consigliere Mantoan

«Si tratta di un importante passo in avanti verso la realizzazione di un progetto ambizioso, che risponde a due esigenze: animare una struttura da tempo sottoutilizzata e restituirle un nuovo valore, a beneficio della collettività; e creare uno spazio pensato per i giovani, le loro attività e il loro protagonismo – sottolinea Giorgio Mantoan, consigliere delegato a Sviluppo Economico e Politiche Giovanili della Città metropolitana di Milano –. Auspichiamo una positiva risposta per un’iniziativa che può restituire valore a San Donato, al territorio del Sud Est milanese e a tutta l’area metropolitana».

Come partecipare

Le imprese interessate possono consultare il testo dell’avviso e la documentazione tecnica sul sito della Città metropolitana di Milano e inviare la propria proposta tramite la piattaforma Sintel entro i termini indicati.