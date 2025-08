Il primo tempo di Materia: tutti i numeri con cultura, dialogo e migliaia di presenze

C’è lo sguardo di una bambina con un vestitino tra l’ocra, l’arancione e il giallo. Ti guarda fisso negli occhi. Come fanno gli altri piccoli dietro di lei tutti in bianco e nero. È l’immagine di apertura della mostra AMAASO di Isabel Lima inaugurata il 31 luglio a Materia. L’incontro con lei è significativo perché fa parte di un cammino lungo quasi trent’anni. Una collaborazione con la fotografa brasiliana che è diventata amicizia profonda e soprattutto intreccio tra tanti progetti sviluppati insieme. La sua mostra inaugura anche un nuovo format a Materia. Periodicamente proporremo approfondimenti ed esposizioni. Le prossime nel corso dell’anno saranno altrettanto straordinarie con Appia di Andrea Frazzetta e Bosnia di Mario Boccia.

L’evento con Isabel era il penultimo del primo semestre. Alle 21 un incontro impegnativo, intenso, difficile in cui abbiamo messo insieme la tragedia del genocidio a Srebrenica, con la speranza nel futuro. Sul palco Tomas Miglierina, Francesca Milano, Alfredo De Bellis e Matteo Fiorini. Loro, oltre a sviluppare ragionamenti tra la storia, la progettualità d’impresa e lo sguardo per un futuro di pace, hanno chiuso il primo periodo di attività a Materia.

UN PO’ DI NUMERI

Una premessa prima di addentrarci nei numeri: siamo molto contenti e soddisfatti. Il ringraziamento più grande va alle persone, alle comunità che hanno risposto in modo entusiasmante. Quando abbiamo scelto di percorrere una strada diversa dal solo trasferire la redazione da Gazzada a Sant’Alessandro avevamo una visione. L’ex scuola avrebbe ripreso vita diventando un luogo aperto, accessibile a tutti e pieno di vita. Tante proposte culturali nostre e di altri soggetti, corsi, spazi per studiare e lavorare oltre VareseNews. Vi raccontiamo come è andata a distanza di sei mesi.

L’apertura al pubblico è iniziata con l’inaugurazione il primo di febbraio. Da allora al 31 luglio 2025 abbiamo organizzato 151 eventi pubblici, registrando oltre novemila presenze. Abbiamo un metodo rigoroso per accertare le presenze dato dal sistema di prenotazioni gestito con la piattaforma Eventbrite con cui viene effettuato il check in ad ogni incontro.

Agli eventi pubblici si sommano altre attività:

Incontri riservati ad aziende, associazioni, enti: in sei mesi abbiamo avuto 24 iniziative con la presenza di 1.100 persone

ad aziende, associazioni, enti: in sei mesi abbiamo avuto 24 iniziative con la presenza di 1.100 persone Corsi : abbiamo una partnership stretta, diventando un loro hub, con Varese Corsi . Nella sola sessione invernale abbiamo attivato 11 corsi con la presenza di oltre cento corsisti per un totale di 450 presenze;

: abbiamo una partnership stretta, diventando un loro hub, con . Nella sola sessione invernale abbiamo attivato 11 corsi con la presenza di oltre cento corsisti per un totale di 450 presenze; Visite scolastiche : sono arrivate diverse classi di bambini delle scuole primarie con oltre cento presenze;

: sono arrivate diverse classi di bambini delle scuole primarie con oltre cento presenze; Tirocini e Pcto con le scuole superiori e le università: hanno partecipato 32 soggetti provenienti da una ventina di scuole e università. A loro si sommano altri che hanno utilizzato gli spazi per studiare o lavorare;

con le scuole superiori e le università: hanno partecipato 32 soggetti provenienti da una ventina di scuole e università. A loro si sommano altri che hanno utilizzato gli spazi per studiare o lavorare; Camminate e altri momenti conviviali a cui hanno preso parte quattrocento persone Ogni mese abbiamo avuto di media oltre duemila persone che sono entrate a Materia per ragioni diverse.

ALCUNE CURIOSITA’

Abbiamo presentato 44 libri con 3000 persone. Sono state fatte 20 serate musicali con oltre 1000 presenze, otto spettacoli di vario genere con quasi mille persone, 26 incontri su cammini e viaggi con 2000 persone. Sono arrivati a parlare più di 30 giornalisti.

CHI E’ STATO PROTAGONISTA E DI COSA ABBIAMO PARLATO

I protagonisti sul palco sono stati oltre duecento e li trovate qui. Ci sono soggetti di rilievo nazionale come Mario Calabresi, Andrea Vitali, Alessandro Robecchi, Matteo Della Bordella, Barbara Nappini, Stefano Senardi e tantissimi autori locali. Abbiamo parlato di argomenti di ogni genere e sarebbe lungo l’elenco. Il sociale è stato presente con alcune immersioni forti come per il carcere. Abbiamo avuto quattro appuntamenti di grande qualità sull’Intelligenza artificiale con due giornalisti, Franco Ferraro di Sky e Alberto Puliafito di Slow news e poi le punte di diamante delle due università Davide Tosi per l’Insubria e Luca Mari per la Liuc.

I PROGETTI

In questi mesi, insieme con l’attività del giornale e quella culturale, abbiamo lanciato tre nuovi progetti: la Caffetteria, Radio Materia e la Via delle api. La caffetteria è uno spazio aperto ai soci di Anche io. Siamo a tutti gli effetti un circolo Acli e quindi anche tutti i tesserati aclisti potranno partecipare alle attività del nostro speciale circolo. Abbiamo assunto una giovane ragazza per far vivere al meglio questo servizio. La radio sarà un vero laboratorio che valorizzerà voci diverse, proposte di ogni tipo e produzioni di podcast di tanti argomenti. L’informazione sarà una parte del lavoro, ma si troveranno spazi e possibilità di espressione per molte realtà. La Via delle api è stata realizzata grazie alla collaborazione di tante realtà e permetterà di percorrere i due chilometri dalla stazione di Castronno a San’Alessandro attraverso una pista ciclabile e intanto conoscere la vita delle api e i loro prodotti.

LE PARTNERSHIP

Varesenews ha portato a Materia la lunga esperienza di 27 anni di lavoro e quindi le partnership sono davvero tante e non stiamo a riportarle tutte. Siamo grati ad alcune realtà aziendali che non solo sostengono il giornale giorno per giorno, ma hanno anche creduto nel progetto della nuova sede portando ulteriore energia. Li ringraziamo perché anche loro sono protagonisti del successo.

Un’attenzione particolare va però alle associazioni. In questi mesi abbiamo portato a Materia decine di realtà. Abbiamo avviato una collaborazione stretta con il Centro Servizi Volontariato. Tre associazioni hanno sede da noi: Anche io, quella nata per gestire la caffetteria ed altri servizi, In cammino – La via Francisca, Come l’aria in ricordo di Silvia e Alessandro.

IL FUTURO

Il futuro inizia già da oggi perché Materia non si ferma. In agosto abbiamo proposte diverse, iniziative senza incontri con il palco, ma con momenti conviviali. Da settembre riprenderanno le proposte tutte le sere e avremo non poche novità. Troverete incontri di alto livello e arriveranno ospiti anche da lontano. Intanto vi anticipiamo che il 4 ci sarà l’inaugurazione della biblioteca. Poi sempre nel mese partiranno alcune decine di corsi con Varese corsi. Seguiteci sul sito e sul giornale e vi aggiorneremo.