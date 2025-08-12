Il Riverside Festival porta il fascino dello Swing a Sesto Calende

Il Sesto Riverside Festival chiude con una serata da ballare a ritmo di swing. Appuntamento sabato 13 settembre dalle 20:00 in piazza Mazzini per immergersi nell’atmosfera scintillante degli anni ’30 e ’40 e danzare sulle note che hanno plasmato la storia della musica americana. (Foto in copertina di Swingin’ Folks)

“Swingin’ Sesto” sarà un viaggio coinvolgente tra swing e Lindy Hop, per rivivere il fascino delle storiche ballroom americane. In programma: una lezione di ballo gratuita a cura di Swingin’ Folks, uno spettacolo con ballerini professionisti e il DJ set vintage di Mr Barini.

Anche il pubblico potrà contribuire all’atmosfera retrò, indossando abiti in stile anni ’30 – bretelle, gonne a ruota, papillon, rossetti rossi – per trasformare la piazza in una grande sala da ballo sotto le stelle.

«La serata – commenta l’amministrazione comunale di Sesto Calende – segnerà la chiusura del Riverside Festival: l’iniziativa che ha saputo coniugare musica, cultura e intrattenimento, coinvolgendo cittadini e visitatori e confermandosi come un appuntamento di qualità capace di valorizzare il centro storico e la stagione estiva sestese».