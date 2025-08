Il turismo in provincia di Varese segna il +10,3% di presenze nei primi tre mesi del 2025

Il turismo in provincia di Varese registra già un +10,3% nelle presenze rispetto al 2024, nei primi tre mesi dell’anno, superando quota 537 mila. A certificarlo è la Camera di Commercio di Varese.

«Un dato che conferma l’interesse per la destinazione e la necessità di definire una strategia condivisa tra i vari stakeholder del territorio per governare lo sviluppo del fenomeno turistico che nessun ente potrebbe realizzare con la medesima efficacia da solo – sottolinea il presidente di Camera di Commercio nonché della Fondazione Varese Welcome, Mauro Vitiello –. Questa è la sfida che come Fondazione ci siamo posti e che già diversi enti e Amministrazioni comunali hanno raccolto. E li ringrazio, intraprendendo il percorso di adesione formale a questa stessa fondazione di partecipazione».

Costituita formalmente a fine gennaio da Camera di Commercio Varese con l’ambizione di far diventare il territorio provinciale una destinazione sempre più riconosciuta per il turismo leisure, soprattutto sportivo, Fondazione Varese Welcome è entrata nel vivo della costruzione della base associativa. Proprio in questi giorni il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha ammesso i primi Soci di Partecipazione, anzitutto la Provincia di Varese, molte delle Amministrazioni locali rappresentative del turismo più leisure che insiste sui diversi laghi del territorio e alcuni tra i principali Comuni del turismo più business che caratterizza il Sud della provincia. Altri enti sia tra municipalità, sia tra le Comunità Montane hanno avviato l’iter amministrativo per l’adesione.

Le iniziative

In attesa che si completi la compagine sociale di Fondazione, Varese Welcome è già all’opera con una prima serie di iniziative lungo diverse linee di operatività: campagna di comunicazione e marketing, organizzazione di educational, fam e press trip, partecipazione a fiere e workshop e formazione.

È in corso la campagna a bordo dei treni di Trenord, su Spotify, sui canali social e su diverse testate locali e nazionali per la valorizzazione del collegamento estivo diretto via lago tra Laveno Mombello e Santa Caterina del Sasso, oltre al biglietto integrato treno+battello. Ed è in fase di programmazione la campagna di comunicazione per l’autunno.

Nel corso della primavera, Fondazione Varese Welcome ha curato e sostenuto l’organizzazione di fam trip con buyer internazionali e press trip con giornalisti e media dei due principali mercati per la destinazione, Germania e America: occasioni per far vivere in prima persona il nostro territorio dall’incanto di Santa Caterina del Sasso, ai panorami mozzafiato dal Sasso del Ferro, alle architetture liberty di Luino, alla natura incontaminata delle nostre valli, ai beni del FAI e agli itinerari bike.

Sul fronte fiere e workshop, dopo gli appuntamenti primaverili di BIT, Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia e Fiera del Cicloturismo, il territorio, tramite Fondazione, parteciperà a settembre a Italian Bike Festival di Misano Adriatico, a ottobre a TTG Rimini, la principale fiera per operatori turistici in Italia, e per la prima volta, nel corso del mese di novembre, a WTM Londra, fiera internazionale, in vista delle quali verranno programmati, a settembre, i primi tavoli di confronto con gli attori della filiera turistica. Allo studio anche un percorso di formazione dedicato agli operatori del settore.

«Questo è solo l’inizio, con il completamento della compagine sociale e dell’organo amministrativo si definiranno insieme la visione e le direttrici di sviluppo turistico a partire da un masterplan», conclude Vitiello.